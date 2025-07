Mladíci na Karlovarsku vylezli na komín: Pro selfie riskovali život!

Co by pro „lajky“ a sledovanost neudělali. Dva mladíci vlezli do areálu kaolinky v Sadově na Karlovarsku, vystoupali na komín, vše si natáčeli a síleli na sociální síti. Video se dostalo až k policistům, ti by si teď rádi s oběma hazardéry promluvili. Zároveň varují před podobnými nebezpečnými excesy.