Dívka utonula ve Vltavě: Útoky na rodinu Nikolky

Neštěstí se odehrálo u soutoku Vltavy a Malše, v blízkosti sportovní haly v Českých Budějovicích. Podle dosavadních informací byla Nikolka u vody se svou starší sestrou. Chtěly se vykoupat, přestože to neměly dovoleno. Proud řeky Nikolku strhl a dívka zmizela pod hladinou. Rodina její zmizení nahlásila až s několikahodinovým zpožděním, což vyvolalo ostrou kritiku veřejnosti.

„Tohle není nešťastná náhoda. Tohle je výsledek dlouhodobého nezájmu, lhostejnosti a špíny. Že stát umožňuje, aby životy dětí byly v rukou negramotných, líných alkoholiků,“ napsala jedna z uživatelek. Ostře se vymezila i proti případné finanční sbírce na pohřeb.

Jiná komentující zpochybnila samotné jednání rodičů: „Já zjistit, že nemám dítě, tak první, co udělám, je, že volám pomoc! Ne za další skoro tři hodiny!“ napsala rozhořčeně. „Tohle není tragédie. Tohle je selhání rodičů,“ souhlasil s nimi další z uživatelů.

Vulgární slova a výpady však vyvolaly i opačné reakce. Někteří lidé se rodiny zastali. „Všichni bezchybný opravdu... Rodiče zaplatili tím nejcennějším, co měli, a to byla malá. Upřímnou soustrast rodině, moc mě to mrzí, je to tragédie,“ napsala empatická uživatelka. Lidé připomínali, že spekulace a osočování na základě domněnek jsou necitlivé a nefér. „Upřímnou soustrast rodině. Pro ostatní – nebyli jste u toho, tak nesuďte a neobviňujte,“ vzkázal jiný komentující.

Vyšetřování okolností tragédie nadále probíhá. Zda došlo k zanedbání péče, nebo šlo o nešťastnou událost, zatím nikdo oficiálně nepotvrdil. Policie zatím žádné pochybení oficiálně neoznámila a případ nevyšetřuje jako trestný čin. Přesto se na sociálních sítích dál rozhořívají debaty, v nichž se střetávají emoce, hněv i soucit.