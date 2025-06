Tomáška (†11) po koupání zabil „mozkožrout“: Nadaný sportovec se na plavání těšil

Tomášek se začátkem června zúčastnil plaveckého výcviku v areálu Vadaš ve Štúrovu. Po několika dnech začal vykazovat příznaky infekce, mezi které patří bolesti hlavy, horečka a zvracení. I přes okamžitou hospitalizaci a obrovskou snahu lékařů se jeho stav rychle zhoršoval. Výsledné diagnóze už nebylo možné účinně zabránit.

„Je nám to všem velmi líto, ale navzdory maximálnímu úsilí lékařů a všech zdravotníků Národního ústavu dětských nemocí, kteří se o dítě starali, se život chlapce nepodařilo zachránit,“ uvedla mluvčí Národního ústavu dětských nemocí Dana Kamenická.

Sousedé a blízcí v slzách

Zpráva z bratislavské nemocnice zasáhla Záhoří náhle. Naděje nezmizela až do posledních okamžiků, o to větší byl šok, když Tomášek svůj boj prohrál. „Víte, je to hrozné a k neuvěření. Rodiče jsou velmi nešťastní a na něco takového vůbec nebyli připraveni. Je to obrovská tragédie,“ řekla deníku Nový Čas jedna z obyvatelek se slzami v očích. „Bylo by jiné, kdyby šlo o nějakou nemoc, na kterou by se mohli připravit... I to by bylo hrozné, ale takhle... Je to šok," dodala. Poslední rozloučení proběhne 21.6. ve smuteční síni hřbitova v obci Plavecký Štvrtok.

Velmi nadaný chlapec

„Tomášek byl velmi šikovný chlapec, který měl blízko ke sportu. Na plavecký výcvik se těšil, byl tam i se sestrou. Kde se ale nakazil, těžko říct. Rodina prožívá obrovský žal,“ popsal Tomáška rodinný známý.

Zavřené koupaliště a testy vody

Koupaliště Vadaš Thermal Resort ve Štúrove, které Tomášek navštívil, bylo okamžitě uzavřeno. Hygienici odebrali vzorky z bazénů a areál zůstává do odvolání uzavřen. Zatím nebyla přítomnost améby potvrzena.

„Hostům, kteří jsou ubytováni v zařízeních VADAS s.r.o., vracíme 50 až 100 % z ceny ubytování za noc během trvání preventivních opatření (pokud zůstanou, pak 50 %, pokud odjedou, pak 100 %). Předpokládáme statisícové ztráty už za tento týden, konečný výsledek budeme znát až na konci roku,“ uvedla Lívia Németh, vedoucí marketingu koupaliště. „Hostům vracíme 50 až 100 % ceny ubytování v závislosti na tom, zda zůstanou, nebo odjedou,“ doplnila.

Zabiják z teplých vod

Naegleria fowleri je smrtící améba, která se vyskytuje v teplých a stojatých vodách, zejména v letních měsících. Do lidského těla se dostává vdechnutím infikované vody nosem a postupně napadá mozek. Z přibližně 400 známých případů přežilo jen sedm lidí. Největší tragická epidemie u nás se odehrála v 60. letech v Ústí nad Labem, kdy na nákazu z bazénu zemřelo 16 mladých lidí.