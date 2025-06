Drama zažily děti ze slovenské základní školy. Autobus, který je převezl přes hranice do hodonínské zoologické zahrady, byl v tak havarijním stavu, že ho policisté okamžitě vyřadili z provozu. Ridič dostal pokutu a kauci ve výši 100 tisíc!

Všechno začalo jako běžný výlet – radost, očekávání, zpívání v autobuse. Jenže hned po příjezdu k Zoo Hodonín se situace změnila. Řidič vyložil děti a odjel zaparkovat. To už si ale jeho vozidla všimla hlídka dopravní policie, která právě prováděla kontrolní akci zaměřenou i na technický stav autobusů.



Kauce 100 tisíc

To, co policisté při kontrole zjistili, překročilo všechna jejich očekávání. Autobus byl silně prorezlý, s viditelnými dírami v karoserii. Takový vrak neměl na silnici co dělat, natož aby vezl desítky školáků přes hranice.

„Na místě byla řidiči udělena pokuta a uložena kauce ve výši 100 tisíc korun. Další jízda s tímto autobusem byla striktně zakázána. Dětem musel být urychleně zajištěn náhradní autobus,“ řekla mluvčí policie Petra Hrůzová.



„Dopravce byl oznámen příslušnému správnímu úřadu, který se bude případem zabývat ve správním řízení,“ dodala Hrůzová.

VIDEO: Na Kutnohorsku havaroval autobus s dětmi.



Video Video se připravuje ... Na Kutnohorsku havaroval autobus s dětmi. Aktu.cz