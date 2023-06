Ryby

Milé Rybičky, start do nového pracovního týdne byl úspěšný a můžete se spolehnout na to, že to bude ještě lepší. Sice se budete muset s mnohými úkoly poprat, ale nakonec přijdete na to, co je pro vás nejlepší. Ve štychu vás nenechají ani kolegové.