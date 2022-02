Do patnácti autobusů nainstaloval Dopravní podnik města Brna alkohol testery. Řidiči po nástupu s vozem neodjedou, dokud nepodstoupí dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Cílem zkušebního projektu je zvýšit počet kontrol bez dalšího personálního zatížení.

Vedení podniku argumentuje tím, že chce posílit bezpečnost provozu, řidičů, cestujících nebo chodců. „Ve zkušebním projektu jsme vybavili patnáct autobusů alkohol testery, které nedovolí řidičům bez absolvování měření s negativním výsledkem nastartovat. Ačkoli jsou naši řidiči zodpovědní a máme za poslední léta nulový záchyt při preventivních kontrolách během služeb, nemůžeme ani nechceme v nich polevit,“ vysvětlil generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Alkohol testery jsou umístěny v autobusech Urbanway v kabinách řidičů ve speciálním držáku a jsou připojené k palubní desce. Řidiči na ně před jízdou nasadí vyměnitelný náustek, provedou dechovou zkoušku a po jejím vyhodnocení v případě negativního výsledku mohou vůz nastartovat a vyjet.

Kontroly: Jen zbytkový alkohol

Namátkové kontroly u řidičů provádí výpravčí před začátkem služby, v průběhu dne pak na konečných stanicích pracovníci dispečinku a technici jízdy. Ročně jich uskuteční na 13 tisíc.

délka: 00:13.94 Video Dopravní podnik v Brně instaloval do 15 autobusů alkohol testery Dopravní podnik města Brna

Za posledních sedm let během služby žádný z řidičů nenadýchal alkohol. Pouze ve dvou případech šlo o tzv. zbytkový alkohol. „Jednalo se o zanedbatelné hodnoty, přesto jsme řidiče do služby pustit nemohli,“ sdělil dopravní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.

Zařazení alkohol testerů do standardní výbavy vozů by znamenalo úsporu času pracovníků, kteří kontroly provádějí. „Výhodou těchto zařízení je i jejich programovatelnost. Dispečink by mohl při střídání řidičů na dálku požadovat jeho absolvování,“ dodal Havránek. Náklady na instalaci jednoho zařízení jsou 50 tisíc korun.