Přejížděl přes plnou čáru, dostal smyk a pak naboural do stromu. Řidiči (40) ze Sokolovska potom auto shořelo. Před jízdou se navíc posilnil, policistům nadýchal 2,23 promile.

V úterý došlo u obcí Krajková a Josefov na Sokolovsku k požáru jednoho osobáku. Předcházely tomu dramatické okolnosti. Opilý řidič (40) začal v místech, kde byla plná čára, předjíždět jiný vůz.

Když se řadil zpět do správného pruhu, dostal smyk. A pak už se to s ním vezlo. Nejdřív vyjel mimo silnici, pak naboural do sloupu telefonního vedení, směrového sloupku, dvou stromů a ohradníku. Když se auto zastavilo, začalo hořet.

„Čtyřicetiletému řidiči pomohl ven z vozidla šestačtyřicetiletý řidič automobilu, kterého předtím muž předjel. Při dopravní došlo ke zranění čtyřicetiletého řidiče automobilu značky Suzuki, který byl převezen do nemocnice k ošetření,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Hasičům se podařilo požár auta rychle zlikvidovat. Řidič ještě před odjezdem sanitkou dával policistům dýchnout. A nevypil toho málo. Displej ukázal mužům zákona 2,23 promile. „Škoda byla předběžně odhadnuta na částku 260 tisíc korun. Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal Kopřiva.