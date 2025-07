U stánku místních hasičů stála dlouhá fronta. Z oranžového ovoce připravili nejen ovocné knedlíky, ale i buchty. „Přijeli jsme z jižních Čech a jsou vážně jak od maminky,“ liboval se Pavel Karas (29) z Českých Budějovic.

Specialit z meruněk bylo ovšem na slavnostech plno doslova na každém kroku. Kromě tradičních marmelád a frgálů to byly například těstoviny, nektar, pivo či víno. Čerstvé ovoce se prodávalo na metráky.

Meruňkobraní ve Velkých Pavlovicích: Gurmáni si smlsli na meruňkovém guláši i tradičních knedlících

Speciální makronky s logem meruňkobraní vytvořil Pavel Konečný (42). „Logo jsem vytvářel asi půl hodiny, pak jsem ho na každou makronku vypaloval laserem asi čtyři minuty,“ přiznal Blesku.

Video Video se připravuje ... Meruňkobraní v Židlochovicích 2025. Hynek Zdeněk

Meruňkové těstoviny, recept podle Daniely Paulíkové (51), držitelky ocenění Zlatá chuť jižní Moravy

Suroviny:

olivový olej, kuřecí prsa, jadel, šalotka, červená cibule, sušené meruňky, kešu oříšky, cherry rajčata, sůl, pepř, skořice, badyán, muškátový oříšek, kuřecí vývar, meruňkové semolinové těstoviny

Postup:

Na olivovém oleji se osmahnou kuřecí prsa. Zvlášť se podusí jadel se šalotkou a červenou cibulí. Tu je třeba krájet na velké proužky, aby v ní zůstala zachovaná tzv. léta. Smíchá se to pak s tím kuřecím masem. Do toho se přidají sušené meruňky, kešu oříšky a nadrobno nakrájené cherry rajčata. Podle chuti se přidá sůl, pepř, trochu skořice, badyán a trochu muškátového oříšku. Zaleje se to lehce vývarem a nechá se to podusit. K tomu uvařit meruňkové semolinové těstoviny a je to celé.