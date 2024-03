Před čtyřmi lety nesklidil ani meruňku, všechny mu zničily dubnové mrazy. Velkopěstitel Jan Krejčiřík z Velkých Pavlovic dobře ví, jak dokážou být mrazy kruté. Letošní abnormálně teplá zima přitom stromy probudila ještě dříve než v minulosti. Současné prudké noční ochlazení mu proto dělalo vrásky na čele.



řekl Blesku Krejčiřík.

Ty si zatím nechává jako rezervu pro období, že by uhodily mrazy po odkvetení. „To by znamenalo velký problém,“ přiznal velkopěstitel. Rozdělání ohňů navíc není levnou záležitostí, stojí 30 až 60 tisíc na každý hektar. Sadaři si tak investici mohou dovolit maximálně na dvě až tři noci, jinak by ochrana stála víc, než by byl zisk z prodeje ovoce.

VIDEO: Meruňkobraní ve Velkých Pavlovicích nabídlo množství delikates.