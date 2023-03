K ohřívání vzduchu mezi meruňkami využili sadaři 60 sudů s hořícím dřevem nebo štěpkou. „My jsme si už předtopili v úterý, abychom měli v bečkách žhavé uhlíky. Pak už tam jen naházíme dřevo. Večer, jak šla teplota dolů, tak jsme přikládali,“ řekl vedoucí sadů společnosti Lukrom plus Jaromír Tabarka. Meruňky rostou v sadech na čtyřech hektarech. Kvést začaly ve druhé polovině minulého týdne.

Pracovníci sadů podle něj začali do sudů přikládat v úterý kolem 23. hodiny, tedy poté, co u Buchlovic začalo mrznout. „Uvidíme, jaký bude efekt, protože teď tady je minus pět stupňů. Velký optimismus ale nemám, teplota klesla moc nízko. Udělali jsme pro to, co jsme mohli. Za pár dní, jakmile uděláme kontrolu květů, se uvidí, jak to bude vypadat,“ upřesnil.

V Pavlovicích klid

V sadech ve Velkých Pavlovicích vzdálených zhruba 60 km stromům nepřitápěli. „Zatím jsme žádné ohně v sadu rozdělávat nemuseli. Právě jsem v sadu a kontroluji to. Žádné větší škody na meruňkách zatím nevidím. Pokud by se ale měly mrazy za pár dnů opět vrátit, asi bych o rozdělání ohňů v sadu vážně uvažoval,“ uvedl jeden z největších zdejších pěstitelů meruněk Jan Krejčiřík.

V nadcházejících dnech už by podle předpovědi mrznout nemělo.

VIDEO: Meruňkbraní ve Velkých Pavlovicích nabídlo množství delikates.

délka: 01:06.47 Meruňkbraní ve Velkých Pavlovicích nabídlo množství delikates. Hynek Zdeněk