Letošní sklizeň ovoce v České republice bude kvůli jarním mrazům opět slabá a měla by činit podprůměrných 134 798 tun. V porovnání s loňskou velmi nízkou sklizní by měla sice vzrůst o 3,8 procenta, ale proti průměru sklizní posledních pěti let bude propad činit 12 procent. Razantní pokles úrody se čeká u meruněk. Vyplývá to z odhadu sklizně provedeného k 15. červnu Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ).