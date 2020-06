Středisko volného času Lužánky v Brně letos s ohledem na koronavirovou pandemii zrušilo vodácký tábor na řece Moravě. Začalo ale nabízet zdravotnický tábor v Dobré Vodě u Mrákotína na Jihlavsku, kde se děti naučí, jak se chovat při úrazu nebo u nehody, řekl ředitel střediska Jan Ondroušek. Podle něj bude více dezinfekce, žádná přehnaná opatření se ale nechystala. Marcela Hadámková z krajské hygienické stanice ČTK řekla, že letos měli pořadatelé více dotazů.

Středisko chystá 46 pobytových táborů s 1500 dětmi a 241 příměstských táborů s 4550 dětmi. Loni mělo centrum vodácký tábor na Sázavě, letos měl být na Moravě. „Bylo doporučení nedělat putovní a vodácké tábory. My jsme vyhodnotili, že klasická voda splňuje obě tato kritéria. Spí se v kempech, je tam spousta lidí kolem a člověk není schopný zabezpečit nic, takže jsme se dopředu rozhodli to zrušit,“ uvedl Ondroušek.

Na druhé straně bude letošní novinkou tábor v Dobré Vodě pro děti, které chodí do kroužku záchranářů. Kapacita tábora je 25 dětí. „Je to zaměřené na záchranářskou práci, co dělat s úrazy, co se děje, když se projede kolem nehody. Je to přizpůsobené dětem, vše se dělá zážitkově,“ řekl Ondroušek.

Zájem je podle něj i o opakující se tábor v podobě chemického soustředění. „Děláme to v Brně ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Účastníci se dostanou do laboratoře. Je to ale spíš pro děti, které se o oblast zajímají,“ uvedl ředitel střediska.