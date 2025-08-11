Chodce na Českolipsku zabily dlažební kostky: Vypadly z jedoucí dodávky

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Blesk:Jakub Poláček)
Autor: ČTK - 
11. srpna 2025
08:52

Chodce na Českolipsku usmrtily v neděli dopoledne dlažební kostky z projíždějící dodávky. Náklad se z vozidla uvolnil, když se řidič vyhýbal motocyklu. ČTK to v pondělí řekla regionální mluvčí policie Klára Jeníčková.

Tragická nehoda se stala krátce před 10:00 na silnici mezi Zákupy a Bohaticemi. „Podle prvotního zjištění řidič dodávky reagoval na jedoucí motocykl. Když se mu vyhýbal, došlo k uvolnění nákladu, zámkové dlažby na paletách. Kostky zasáhly chodce,“ uvedla Jeníčková. Starší muž následkům zranění podlehl, okolnosti nehody policie prošetřuje.

Od začátku letošního roku jde o osmé úmrtí při dopravních nehodách v Libereckém kraji, z nich tři jsou z letních prázdnin.

