„Proč musel být lev hned zastřelen? Proč nebyl jenom uspaný?,“ ptá se Petra a vyjadřuje tím názor mnohých lidí v komentářích pod smutnou zprávou.
„Šílené, čeho jste se na bezbranném zvířeti dopustili. Není to první problém, který u vás nastal. Zvířata v nevyhovujících podmínkách a pak to takto dopadá. Je mi ho moc líto,“ napsala rozhořčeně na sociální síti Michaela.
Jenže zavolat odborníka s uspávací puškou, v momentě, kdy je už tma a nebezpečné zvíře je vystresované a pohybuje se v obci plné lidí, je prakticky nemožné. Rozhodují vteřiny.
Neochočený a nebezpečný
Událost byla nahlášena krátce před 20. hodinou na linku 158. Jako první dorazili na místo policisté z obvodního oddělení v Jílovém, vyrozměna byla i zásahová jednotka. „Lev se podle všeho „podhrabal“ z výběhu (klece) a následně se pohyboval po soukromém pozemku," uvedal v neděli dopoledne mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
Majitel zooparku měl policisty upozornit, že je nebezpečný, neochočený a může komukoliv ublížit. „Na pozemek tak policisté vstupovali vyzbrojeni dlouhými služebními zbraněmi. Při provádění prohlídky terénu po chvíli zvíře zaznamenali. Predátor se okamžitě rozeběhl proti nim a policisté tak na přímo hrozící nebezpečí reagovali a zvíře zneškodnili,“ dodala Suchánková.
O incidentu nechtěl majitel mluvit. „Policie mi důrazně doporučila, abych neříkal vůbec nic. Je to obrovská tragédie pro nás pro všechny,“ řekl pro novinky.cz Tomáš Machač. To jeho lev zranil na ruce. Podle některých sousedů se k zvířatům choval dobře, Lojzu dokonce při výkladu pro návštěvníky drbal.
Fungoval v „šedé zóně“
Na stránkách zooparku jsou fotografie z roku 2016, kde byl Lojza ještě lvíče. Od té doby žil na malém prostoru na kraji obce zhruba 20 km za Prahou. O to víc zarážející je fakt, že sám majitel o Lojzovi podle policie mluvil jako o nebezpečném a neochočeném...
„Zoopark Zvole je dlouhodobě problematický chov, kdy chovatel již ztratil povolení pro chov druhů zvířat vyžadující zvláštní péči. Stavební úřad nařídil zbourání černých staveb (většina zooparku),“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Poslední termín odstranění byl rok 2022. Průšvihy se ale v zoopraku řešily už roky před tím. Zmizet měl dokonce už v srpnu 2017. Povolení k chovu ztratil v roce 2018.
Podle starosty Zvole Miroslava Stoklasy zoopark fungoval v „šedé zóně“ hlavně proto, že zvířata není kam jinam dát. „Stát nemá žádnou možnost ta zvířata někam umístit a nemá žádná svoje zařízení, kam by je přestěhoval, navíc by se o ně museli starat. Takže to tak všechno pomalu vyšumělo,“ uvedl Stoklasa.
Nic se nezměnilo
Samotné soužití zooparku s exotickými zvířaty, žijí tu pumy, pštros, dikobraz, hadi, ještěři a další zvířata, je v obci problematické. Například řev Lojzy se nesl středočeskou obcí každý večer...
V roce 2017 ze zooparku uteklo mládě pumy, lidé jej našli ve Vraném nad Vltavou. Sedmiměsíční zvíře bylo uspáno a odvezl si ho majitel. O rok později už policisté naháněli dva dny dospělou pumu.
Majitel už před několika lety starostovi slíbil, že svůj zoopark přestěhuje do severních Čech, to se nestalo.
VIDEO: Mláďata lvů berberských si hrají ve velkém výběhu zoo Hodonín.
Mláďata lvů berberských si hrají ve velkém výběhu zoo Hodonín. Ivo Cencinger