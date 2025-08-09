Policisté vyjeli do zoo parku ve Zvoli u Prahy v sobotu po osmé večer, vyrozuměna byla i zásahovka a všichni měli upozornění dbát nejvyšší opatrnosti. Na místo jako první přijeli policisté z obvodního oddělení Jílové, kteří proti zvířeti použili služební zbraň a lva zneškodnili. Taková byla kusá informace hned po události. Policie nyní podrobněji popsala, jak se zásah odehrál.
„K útěku lva došlo z kontaktního zooparku na soukromém pozemku. Lev se podle všeho „podhrabal“ z výběhu (klece) a následně se pohyboval po soukromém pozemku, přičemž ještě zranil ošetřovatele,“ uvedla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
Majitel: Lev je nebezpečný
Majitel zoopark policisty upozornil, že je nebezpečný, neochočený a může komukoliv ublížit. „Na pozemek tak policisté vstupovali vyzbrojeni dlouhými služebními zbraněmi. Při provádění prohlídky terénu po chvíli zvíře zaznamenali. Predátor se okamžitě rozeběhl proti nim a policisté tak na přímo hrozící nebezpečí reagovali a zvíře zneškodnili,“ uvedla Suchánková. Šelma vážila zhruba 350 kg, ani statný policista by proti ní neměl šanci.
Případ tím ale pro policisty nekončí. Budou jej prověřovat pro možné podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V rámci něho budou zjišťovat mimo jiné i dostatečnost zabezpečení proti útěku nebezpečného zvířete.
Zoopark tu dávno neměl být
Velmi zarážející je, že sám majitel podle policie uvedl, že je lev Lojza nebezpečný a může kdykoliv ublížit. Zoopark je totiž v obci mezi ostatními domy a navíc je černou stavbou!
„Zoopark Zvole je dlouhodobě problematický chov, kdy chovatel již ztratil povolení pro chov druhů zvířat vyžadující zvláštní péči. Stavební úřad nařídil zbourání černých staveb (většina zooparku),“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.
Odstraněn měl být už před mnoha lety. Proč není? Protože je těžké sehnat umístění pro tolik nebezpečných zvířat. Na to patrně majitel celá léta hřešil a zoo provozoval i přes zákaz úřadů. Už v minulosti odsud několikrát utekla puma nebo dikobraz.
Kontaktní zoopark, odkud lev v sobotu po prokousání výběhu utekl, na sociální síti konkrétní informace o incidentu nesdělil. „Všechny zítřejší návštěvy (10. 8.) jsou zrušeny. Omlouváme se a děkujeme za pochopení," napsalo vedení stroze.
VIDEO: Někdy v peřinách někdy v malých nevyhovujících klecích, tak chovají soukromníci v Česku velké šelmy.
Někdy v peřinách někdy v malých nevyhovujících klecích, tak chovají soukromníci v Česku velké šelmy. Kateřina Lang, PČR