Řidič na Žďársku s autem „zahučel“ do rybníka: Se psem doplavali na břeh
U obce Křoví na Žďársku došlo minulý týden v úterý k nešťastné nehodě. Řidič při otáčení vozu skončil v rybníku! Z auta se mu naštěstí podařilo dostat, společně se svým psem následně doplavali na břeh. Hasiči vozidlo vyprostili.
K incidentu došlo v úterý 5. srpna kolem 17 hodiny. Na místo okamžitě přijela jednotka policistů i hasičů. „Ve vozidle se nikdo nenacházel. Vozidlo policisté zajistili, zkontaktovali majitele a zjistili, že dvaapadesátiletý muž se s vozidlem otáčel, přičemž zajel do rybníka,“ uvedla mluvčí policie Michaela Lébrová.
Řidiči se z vozu naštěstí podařilo dostat a společně se svým psem doplaval na břeh. Muž vyvázl bez zranění. Hasiči po příjezdu auto vyprostili a následně předali zpět majiteli.
