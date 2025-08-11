Řidič na Žďársku s autem „zahučel“ do rybníka: Se psem doplavali na břeh

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: HZS Plzeňského kraje)
11. srpna 2025 
11. srpna 2025
14:46

U obce Křoví na Žďársku došlo minulý týden v úterý k nešťastné nehodě. Řidič při otáčení vozu skončil v rybníku! Z auta se mu naštěstí podařilo dostat, společně se svým psem následně doplavali na břeh. Hasiči vozidlo vyprostili.

K incidentu došlo v úterý 5. srpna kolem 17 hodiny. Na místo okamžitě přijela jednotka policistů i hasičů. „Ve vozidle se nikdo nenacházel. Vozidlo policisté zajistili, zkontaktovali majitele a zjistili, že dvaapadesátiletý muž se s vozidlem otáčel, přičemž zajel do rybníka,“ uvedla mluvčí policie Michaela Lébrová. 

Řidiči se z vozu naštěstí podařilo dostat a společně se svým psem doplaval na břeh. Muž vyvázl bez zranění. Hasiči po příjezdu auto vyprostili a následně předali zpět majiteli. 

Video  Hrdinný zásah policistů ve Svitavách: Strážnici zachránili život topící se ženě.  - Městská policie Svitavy
Témata:
nehodařidičautopoliciehasičiokres Žďár nad Sázavourybníkpeskraj Vysočina
