Na případ upozornil uživatel, který se na sociálních sítích prezentuje jako Tattoo VEGA. Psa si všiml poprvé kolem 22. hodiny. „Štěkal z auta, ve kterém bylo mírně pootevřené okénko. Ihned jsem zavolal 158,“ uvedl svědek.



Pes nemohl do bytu

Policisté přijeli, situaci zkontrolovali a kontaktovali majitelku. Také ona dala na sociální sítě své vyjádření. „Vytvořila jsem mu v autě pelíšek, dala mu tam vodu a otevřela okénka. Po deseti minutách mne kontaktovala policie, že mne někdo nahlásil. Přijeli to tedy zkontrolovat. Zjistili, že je ten pes úplně v pohodě. Že má vše, co potřebuje, a že brzy ráno budeme odjíždět. A tak zase odjeli,“ napsala. Důvodem, proč psa nechala ve voze bylo prý to, že zvíře nemohlo být u kamaráda doma.

S časovým údajem ovšem Tattoo VEGA rozhodně nesouhlasí. Policisté podle něj přijeli ve 22:58 hodin. Pes tam tak byl v autě už minimálně hodinu. „U auta pak byla strašná sranda, žena s přítelem dokonce kufr cca 5x otevřeli a zavřeli a asi se smáli výrazu pejska. Poté se smíchem a v objetí v 23:05 odešli a psa tam nechali,“ dodal.



Před sedmou ráno pak zjistil, že pes je stále v autě.dodal Tattoo VEGA.

Na ženu nyní útočí lidé na sociálních sítí, ta vše podle svých slov předala policii.

