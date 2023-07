Promluvil majitel psa, který trpěl hodinu v autě na rozpáleném slunci a zemřel: Cítil jsem se jako vrah!

Otřesný případ smrti psa v Hluboké nad Vltavou šokoval všechny milovníky čtyřnohých mazlíčků. Majitelé Adam a Markéta odešli do zoologické zahrady, svého psa Démona nechali v autě na sluníčku. Zvíře hodinu enormním způsobem trpělo v rozpáleném vozidle. Ještě ten den večer zemřelo. Dokonce vznikla i petice za jejich odsouzení, kterou podepsalo více než deset tisíc lidí! K činu se nakonec vyjádřil i majitel psa.

K těžko uvěřitelnému případu došlo v pondělí na parkovišti Zoo v Hluboké nad Vltavou. Majitelé Adam H. a Markéta P. si s dětmi přijeli prohlédnout zvířata v zoologické zahradě, s sebou měli ale i svého psa Démona. Toho si nemohli vzít s sebou, a proto ho nechali v autě.

Zvíře bylo po celou dobu v zavřeném autě, které navíc stálo na otevřeném prostranství a svítilo na něj celou dobu sluníčko. Tou dobou navíc byla teplota přesahující třicet stupňů Celsia ve stínu. Zoufalého psa si nakonec všiml mladý pár. Marcel Čada natáčel video trpícího zvířete a jeho přítelkyně volala na policii.

„Jak později zjistili policisté, pes mohl v autě trpět bezmála hodinu,“ uvedl policejní mluvčí. Žena zpočátku tvrdila, že pes byl uvnitř 15 minut a průběžně ho kontrolovali. Nepomohla ani okamžitá veterinární pomoc a zvíře ještě ten den večer zemřelo.

Psa zchladil v řece

K případu se v pátek ve dvě hodiny ráno vyjádřil i sám majitel psa! Popsal příjezd na parkoviště a zjištění, že psa si do zoo vzít nemůžou. Démonovi dali vodu, namočili deku a se dvěma dětmi vyrazili na prohlídku. „Okolo 15:26 psal kamarád z clubu Static Garage, že nám kolabuje pes v autě a že tam jede policie. Přítelkyně mi to ukázala, tak jsem hned běžel k autu a věděl jsem, že jsme zapomněli na psa,“ napsal Adam H. s tím, že po jeho příběhu k autu na něj křičel pán s telefonem, že mu kolabuje pes.

Démona proto okamžitě vytáhl z auta a běžel ho zchladil do řeky. „Až když jsem viděl svého psa v náručí, věděl jsem, jak moc velkou hloupost jsem udělal, v tu chvíli jsem se cítil jako vrah, který zabil člověka,“ popsal majitel psa.

Zapálili svíčku

Adam byl se svým psem několik hodin na veterině. Tam mu podali mnoho léků a nechali ho odpočívat. „Šel jsem za ním a ležel u něj a vyčítal si, co jsem způsobil. U Démona jsem jsem ležel skoro pět hodin ve zvratkách a vyčítal si, že moji chybou se musel trápit," popisoval. Poté to začalo vypadat, že se jeho stav začne zlepšovat.

Zavolal proto přítelkyni, aby je odvezla domů. „Kolem 23:25 dostal záchvat, tak jsme mu dali injekci, jak nám to řekla paní veterinářka. Ale nezabíralo to a pak jsme věděli, že je zle, tak jsme s ním byli do jeho úplného konce,“ popsal emotivně muž. Rodina mu pak zapálila svíčku.

Petice

Zpráva o smrti psa rozzuřila velkou spoustu lidí. Nedlouho poté vznikla i petice, která požadovala pro majitele vysoké tresty. Podepsalo ji přes deset tisíc lidí, v pátek odpoledne byla nicméně administrátory webu smazána. Důvodem zřejmě bylo, že autoři v petici zveřejnili jména pravděpodobných majitelů. Nepřispělo tomu ani to, že lidé na sociálních sítích začali napadat i děti Adama a Markéty.