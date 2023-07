Svědek o smrtelné nehodě hasiče Zdeňka (†34): Připadalo mi to jako výbuch!

Povel k výjezdu dostali kolínští hasiči ve středu před 23. hodinou. Čtyři požárníci okamžitě vyrazili s plnou cisternou do akce. Ještě v Kolíně v Ovčárecké ulici ale bourali. „Nejprve narazili do semaforu, následně do rodinného domu,“ popsala policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Byla to šlupka

Celou situaci vidělo i několik svědků. „Slyšel jsem ohromnou ránu. Připadalo mi to jako výbuch. Byla to hrozná šlupka, zhasly i lampy,“ vypověděl pro TV Nova Lukáš.

On i další přihlížející muž se ihned vydali hasičům na pomoc. „Běžel jsem, co nejrychleji to šlo. Nejprve jsme vyrvali přední okno,“ popsal událost pan Zbyněk.

„Držel jsem ho v náručí asi patnáct minut. Dali jsme ho na nosítka. Zbytek hasičů už byl na chodníku, kde jsme je pak předali zdravotní službě,“ přiblížil Lukáš.

Mrzí mě, že jsem mu nepomohl

Náraz byl tak silný, že se vozu utrhlo pravé přední kolo a skončil na boku. Následky jsou tragické. Dva muži vyvázli s lehčím zraněním, řidič utrpěl velmi vážná zranění a čtyřiatřicetiletý Zdeněk Hejduk na místě zemřel.

Video V Kolíně hasič při havárii hasičské cisterny, která jela k požáru rodinného domu v Krakovanech. - aktu.cz Video se připravuje ...

„Pozůstalým bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast. Strašně mě mrzí, že jsem mu nedokázal pomoc,“ řekl v emotivní výpovědi svědek.

Svědomitý tatínek

Truchlí kolegové a především rodina. „Včera v noci při hasičském zásahu tragicky zahynul náš syn Zdeněk, byl to i výborný festivalový parťák, svědomitý tatínek a vždy ochotný komukoliv pomoci. Je tu po něm strašné prázdno...“ napsal včera na Facebook jeho otec Zdeněk.

Jeho syn u hasičů působil sedm let. „Dělat hasiče byl jeho celoživotní sen, který se mu splnil. Každopádně tím žil. Nebavilo ho, když byli nějaký den bez výjezdu. Jeden z nich se mu ale bohužel stal osudným,“ řekl televizi zničený otec.

Po Zdeňkovi, který byl i hasičským futsalovým reprezentantem a fotbalovým sudím, zůstali žena Karolína a synek Zdeněček.

Víte, že...

Příčinu havárie zjišťují kriminalisté. V Česku přišlo při zásazích o život za uplynulých 10 let šest dobrovolných hasičů a čtyři profesionální.

Kamaráda mu zastřelili

Spolužákem a kamarádem Zdeňka Hejduka byl pracovník Vězeňské služby ČR, jedna z obětí střelce Ctirada Vitáska (†42). Ten 10. prosince 2019 na ambulanci ve FN Ostrava zabil šest lidí – tři muže a tři ženy. Po hrůzném činu spáchal sebevraždu.

Zasahovalo devět jednotek

U požáru v Krakovanech zasahovalo devět jednotek, vyhlášen byl druhý stupeň poplachu. „Uvnitř bylo seno a zvířata, evakuován byl jeden člověk ze sousedního domu,“ uvedl mluvčí hasičů Tomáš Bakalář. Předběžná škoda byla vyčíslena na milion korun, příčina zatím nebyla stanovena.

Vladimír Vlček: Slibem jsme se zavázali nasadit život

„Hasičská rodina ztratila jednoho ze svých členů, kolegu, ale především kamaráda. Je mi to nesmírně líto. Služebním slibem jsme se zavázali nasadit pro ochranu této země a jejích obyvatel i vlastní život. Denně zasahujeme u desítek nebezpečných událostí a bereme to jako samozřejmost. S takovým rizikem nastupují hasiči do práce každý den. I přesto je to pro nás všechny velká rána. Všem kolegům a především pak rodině vyjadřuji upřímnou soustrast,“ uvedl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček.