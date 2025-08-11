Bez nehtů a samá modřina: Škola 12krát volala o pomoc pro umučenou holčičku (†10)
Rebekah Baptistová zemřela poté, co byla nalezena vyčerpaná, zraněná a s chybějícími nehty na nohou na silnici v arizonském Holbrooku. Její škola přitom během 14 měsíců opakovaně upozorňovala úřady na možné týrání, avšak ty zasáhly pouze jednou. Otec dívky a jeho partnerka nyní čelí obvinění z vraždy, dívka totiž mučení nepřežila!
Rebeku našli 27. července nehybnou na křižovatce dvou silnic v odlehlé oblasti u Holbrooku v americkém státě Arizona. Podle vyšetřovatelů byla dívenka dehydratovaná, podvyživená, měla četné modřiny po celém těle, a dokonce jí chyběly nehty na nohou. Lékaři konstatovali, že známky zranění odpovídají mučení, a objevili i známky možného sexuálního zneužívání. O tři dny později, 30. července, zemřela v nemocnici na následky těžkého poranění mozku způsobeného masivním krvácením.
Ze smrti jsou obviněni její otec Richard Baptiste (32) a jeho přítelkyně Anicia Woodsová (29). Oba jsou ve vazbě a čelí obvinění z vraždy prvního stupně a týrání dítěte. Podle prokuratury šlo o „dlouhodobé, hrůzné mučení“ v izolovaném domě v poušti.
Případ vyvolal pobouření také kvůli tvrzení školy Empower College Prep, že mezi listopadem 2023 a lednem 2025 kontaktovala arizonský úřad pro ochranu dětí dvanáctkrát kvůli obavám o bezpečí své žačky, z toho třikrát během jediného týdne letos v lednu. „Navzdory našemu opakovanému úsilí a naléhavým žádostem o zásah se nezdá, že by byla přijata jakákoliv smysluplná opatření,“ uvedla škola na svém facebooku a dodala, že věří, že smrti Rebeky bylo možné zabránit. Úřad však připouští jen pět hlášení a vyšetřování zahájil pouze v jednom případě, protože ostatní podle něj nesplňovala zákonná kritéria pro zásah.
Otcův bratr Damon Hawkins médiím popsal, že neteř byla „od hlavy až k patám modrá“ a měla dva monokly, když ji našli. Utrpení, jež si prožila, podle něj nelze slovy vyjádřit. Rodina se těžko smiřuje s tím, že navzdory opakovaným varováním úřady nezasáhly. Biologická matka s rodinou dlouhodobě nežila a o Rebeku pečoval otec s partnerkou.
Rebekah byla podle příbuzných veselá a bystrá holčička, která měla úspěchy ve škole a ráda soutěžila. „Rebekah byla před pár lety mou studentkou a patřila k nejlaskavějším duším, vždy velmi šťastná. Jsem zničená, že 12 volání na úřad pro ochranu dětí stát ignoroval. Slyšet, čím prošla, a co musela v tak krátkém životě vytrpět, je zdrcující. Doufám, že se pro Rebeku dočkáme spravedlnosti. Milujeme tě a moc nám chybíš, andílku,“ napsala na sítích její bývalá učitelka.
