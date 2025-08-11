Muži se líbali na veřejných záchodcích: Dostanou 80 ran bičem
V indonéské provincii Aceh dnes byli odsouzeni dva muži k veřejnému bičování poté, co je policie zadržela kvůli objímání a líbání. Soud každému z nich vyměřil 80 ran. Aceh je jedinou provincií, kde platí přísné islámské právo šaría a kde se homosexualita od roku 2014 trestá.
Muže ve věku 20 a 21 let zadržela policie v dubnu poté, co jí místní obyvatelé nahlásili, že mladíky viděli vejít společně do jedné kabinky na veřejných záchodcích v městském parku. Policie do kabinky vtrhla a přistihla oba muže, jak se objímají a líbají.
Rozsudek je od roku 2014 pátý v řadě, kdy byli lidé odsouzeni k trestu veřejného bičování za homosexualitu. Trestné je v provincii také vyjadřování náklonnosti na veřejnosti u nesezdaných párů či cizoložství.