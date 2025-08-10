Smrt po sendviči: Botulismus v Itálii zabil už dva lidi, další jsou v kritickém stavu
V italském prázdninovém letovisku v Kalábrii zemřel malíř na otravu botulismem po konzumaci sendviče z pouličního stánku. Druhou obětí je žena ze Sardinie, která se nakazila na místní slavnosti. V nemocnicích zůstává dalších patnáct lidí, někteří bojují o život na jednotkách intenzivní péče.
Italské úřady řeší vážnou sérii otrav botulismem. První případ se odehrál v přímořském městečku Diamante, kde oblíbený malíř Luigi Di Sarno (†52) z Neapole ochutnal sendvič s uzeninou a brokolicí zakoupený u prodejce na promenádě.
Krátce po jídle pocítil nevolnost, rodina zavolala záchranku, ale muž zemřel ještě před příjezdem do nemocnice. Stejné jídlo mělo sníst nejméně devět dalších lidí, čtyři z nich jsou ve velmi vážném stavu.
Druhou obětí se stala žena (†38) ze Sardinie. Na slavnosti v Monserratu jedla guacamole a udělalo se jí zle. Její zdravotní stav se podle lékařů zpočátku jevil jako stabilní, ale náhle se zhoršil a pacientka zemřela po převozu mezi nemocnicemi.
Podle italského deníku La Repubblica se na stejném místě nakazilo sedm dalších lidí, mezi nimi i chlapec (11) ve vážném stavu, jemuž lékaři plánují provést tracheostomii kvůli zajištění dýchacích cest.
Na sociálních sítích se s Di Sarnem loučí přátelé i kolegové. „Drahý přítel, vynikající malíř, jedinečný ve svém oboru, odchází kvůli banální náhodě,“ napsala otřesená přítelkyně Liliana. „Život k tobě byl krutý, můj příteli! Jedinou útěchou bude dívat se každý den na ty zmatené, ale životem nabité tahy na obrazu, který mám vedle postele. Jsem šťastná, že jsem si ho koupila. Odpočívej v pokoji,“ napsala Daniela.
Prodejní stánek v Diamante i pouliční občerstvení na Sardinii byly okamžitě uzavřeny a odebrané vzorky míří k laboratornímu rozboru. Státní zastupitelství v obou regionech už zahájilo vyšetřování a zabavilo vozidlo street food prodejce z Kalábrie.
Úřady zároveň varují obyvatele i turisty, aby v případě podobných příznaků neprodleně vyhledali lékařskou pomoc.
Botulismus způsobuje bakterie Clostridium botulinum. Ta produkuje jeden z nejsilnějších známých nervových jedů. Nejčastěji se vyskytuje u nevhodně připravených domácích konzerv a potravin s nedostatečnou tepelnou úpravou. První příznaky, jako jsou poruchy zraku, potíže s polykáním či zvracení, se obvykle objevují do 12 až 36 hodin, ale někdy i později.
