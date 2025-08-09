V Mostě porodila nezletilá (15): Otec je ještě mladší než ona?!
V mostecké nemocnici tento týden přivedla na svět dítě patnáctiletá dívka. Otěhotněla už ve čtrnácti letech a otcem miminka má být chlapec o rok mladší, takže v době početí byli oba pod zákonnou hranicí pro pohlavní styk. Případ vyšetřuje policie jako pohlavní zneužití.
Dívka pochází z obce v okolí města. Podle informací serveru TN.cz otěhotněla už ve čtrnácti letech a otcem dítěte je chlapec ještě o rok mladší než ona, oba tedy byli v době početí ještě „pod zákonem“. V Česku je zákonná hranice pro dobrovolný pohlavní styk stanovena na 15 let, vztah mladších osob je proto posuzován jako pohlavní zneužití.
„Mostečtí policisté se zabývají případem pohlavního zneužití, kdy měla nyní 15letá dívka otěhotnět ve věku 14 let. Vzhledem k povaze případu, kde se vyskytují nezletilé osoby, nebudeme sdělovat více informací,“ uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Policie v Karlovarském kraji začátkem července řešila podobný případ, kdy v tamní nemocnici porodila teprve dvanáctiletá dívka. Otcem dítěte má být její o čtyři roky starší bratr.
Podle odborníků jsou takto rané porody zdravotně i psychicky velmi rizikové. Tělo mladé dívky není na těhotenství připravené, což může vést k závažným komplikacím. Gynekologové upozorňují, že kromě zdravotních následků představuje situace i obrovskou sociální a psychickou zátěž pro nezletilou matku i celou rodinu.
