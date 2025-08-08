Agresivní pes napadl a zranil tři holčičky: Jedna z dívek musela po útoku na operaci
Drama se odehrálo ve středu v obci Krušovce na Slovensku. Agresivní pes tu brutálně napadl tři dívky (8, 11, 13). Všechny tři utrpěly zranění na dolních končetinách, nejstarší musela dokonce podstoupit nouzovou operaci. Pes vyběhl ze dvora rodinného domu, majitel ho zřejmě špatně zabezpečil.
Ke krvavému útoku došlo ve večerních hodinách. Agresivní pes na trojici dívek zaútočil na veřejném chodníku. „Na chodníku několikrát kousl osmiletou poškozenou, čímž jí způsobil zranění v oblasti nohou,“ napsali nitranští policisté. Následně zvíře napadlo jedenáctiletou dívenku, kterou také pokousalo na nohou a k tomu jí ještě způsobilo četné modřiny po celém těle.
„Nejstarší ze skupiny utrpěla nejtěžší zranění, která si vyžádala operační zákrok. Očekávaná doba léčení jsou tři měsíce,“ dodali policisté. Policie v případě zahájila trestní stíhání pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví. Bližší informace vzhledem k probíhajícímu vyšetřování a citlivosti nezletilých obětí zatím vyšetřovatelé neposkytli.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.