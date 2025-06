Policie zveřejnila video z nedávné srážky osobního auta a tramvaje v Ostravě-Vítkovicích. Je to drsná podívaná! Auto vletělo do křižovatky tak rychle, že tramvaj vyhodilo z kolejí a ta „přistála“ na chodníku.

„V tramvaji cestovalo sedm osob. Nikdo z nich nebyl zraněn. Dechová zkouška u řidiče tramvaje i automobilu vyšla s negativním výsledkem,“ uvedla mluvčí policie Eva Michalíková. Do nemocnice sanitka převezla řidič auta.

Auto v Ostravě-Vítkovicích drsně narazilo do tramvaje, ta po nárazu skončila na chodníku.

Podle policie nedal řidič Volkswagenu Golf tramvaji přednost. Na videu je vidět, jak vysokou rychlostí vjíždí do křižovatky a nabourá do boku do tramvaje. Náraz ho roztočí a odhodí na nedaleký sloup.

Kolos soupravy je ale nárazem natolik vyhozen z kolejí, že přední částí skončí na chodníku. Jen štěstí, že v tu chvíli po něm nikdo nešel, jinak by následky kolize byly fatální!

Policie po zveřejnění videa doufá, že se jí ozvou další svědci nehody. „Policisté se zabývají okolnostmi a příčinami této nehody. V souvislosti s tím se obrací na cestující z tramvaje, aby se přihlásili na linku 158, případně se dostavili na dopravní inspektorát v Ostravě, na ulici Výstavní 117,“ uvedla mluvčí policie Eva Michalíková.