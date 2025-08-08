Tragédie ve Vrchlabí: Muž v garáži ubil svou partnerku!? Na místě zemřela
Trutnovští policisté vyšetřují tragický případ úmrtí, ke kterému mělo dojít v garáži ve Vrchlabí. Na zemi ležela žena (†42) bez známek života! V obličeji měla výrazné poranění, záchranářům se ženu už bohužel nepodařilo zachránit. Policie případ vyšetřuje jako násilný čin, podezřelým má být její partner (39).
K tragickému úmrtí došlo v pondělí večer. Na místo okamžitě vyrazily jednotky integrovaného záchranného systému. I přes veškeré snahy už ale záchranáři ženě nedokázali pomoct.
V pátek policie potvrdila, že žena zemřela násilnou smrtí. Případ vyšetřuje jako trestný čin. „Nařízená soudní pitva potvrdila, že žena zemřela v důsledku aktivního jednání jiné osoby. Lékaři jako příčinu smrti určili krvácení do mozku,“ potvrdila na webu policie mluvčí Karolína Macháčková. Napadnout ji přitom měl její partner!
„Nařízená soudní pitva potvrdila, že žena zemřela v důsledku úmyslného násilí – konkrétně na krvácení do mozku,“ dodala mluvčí.
Muže kriminalisté zadrželi ve středu a obvinili ho ze zvlášť závažného zločinu ublížení na zdraví s následkem smrti. „Za tento čin mu hrozí trest odnětí svobody v délce 5 až 10 let,“ uvedla mluvčí nakonec.
