„Dozvěděli jsme se to tak, že zaměstnanci, kteří přišli ráno do práce, si všimli, že budova A byla ze strany vstupu do budovy téměř po celé délce potřísněna barvou. Zatím to vypadá, že na těch tvrdých částech, jako je sklo a kliky, je barva omyvatelná. Jestli bude omyvatelná i z fasády, to v tuto chvíli nevíme,“ řekl starosta Patrik Hujdus. Budova zůstane v pátek uzavřená.
Aktivisté ve své zprávě tvrdí, že k potřísnění radnice využili hasicí přístroj naplněným omyvatelnou hnědou barvou, která má odkazovat na rasismus. Případ už řeší policie.
„Je to poškozování majetku. Rozhodně to neschvaluji a odsuzuji to. Na vyjádření svého názoru má každý právo, ale touto cestou by se to dít nemělo,“ uvedl starosta.
Vystěhování Bedřišky
Obvod chce lidi z Bedřišky postupně vystěhovat. Dlouhodobě poukazuje na to, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy vysoké. Lidem obvod podle starosty nabízí náhradní ubytování.
„Znemožněme, aby ostravský obvod Mariánské Hory a Hulváky, obvod rasismu, pokračoval v rasově motivované politice bydlení, kterou aktivně již několikáté volební období provozuje v osadě Bedřiška na vlastním území. Situace, k níž dochází na Bedřišce, je ojedinělá, neboť konkrétní osoby, které se zasazují o povznesení ducha této země příkladnou komunitní prací, čelí specifické agresi, odporu a šikaně vlastní samosprávy," uvedli aktéři ve své výzvě.
Bude se demonstrovat
Na červnovém zasedání zastupitelstva byly prezentovány i závěry šetření pracovní skupiny, která dospěla k názoru, že někdejší hornickou kolonii Bedřiška není do budoucna vhodné rozvíjet jako lokalitu k bydlení. Část zastupitelů se závěry nesouhlasila. Proti závěrům protestovali i někteří obyvatelé a podporovatelé Bedřišky.
Před krajským úřadem v Ostravě se v pátek má uskutečnit rovněž demonstrace na podporu osady Bedřiška. Akce je součástí programu Klimakempu spravedlivé transformace, který se v tomto týdnu koná v Dolní Lutyni na Karvinsku a pořádá ho tam hnutí Limity jsme my. Martin Tkáč z tohoto uskupení ale odmítl, že by noční akce měla s hnutím nějakou spojitost.
VIDEO: