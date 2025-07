Děti zachraňovaly životy: Muž kolaboval v jímce, srnče se zaseklo v rouře!

1. Spadl do jímky a na pokraji smrti volal o pomoc

Kristýnka (9), Vanda (11) a Erik (6) - děti, které neváhaly a zachránily život muže, který spadl do jímky a už mu docházely síly. Autor: HZS Moravskoslezského kraje

Na cestě děti náhle vytrhlo z jejich bezstarostného povídání něco zvláštního. Tlumené, ale naléhavé volání. „Kiki, slyším nějaký křik, slyšíš to taky?,“ otočila se Vanda na kamarádku. „Jo… myslím, že to je volání o pomoc,“ zazněla tichá odpověď.

Strach a nejistota? Ano. Ale silnější byla touha pomoct. Děti se rozběhly za hlasem. V domácí čistírně odpadních vod se odehrávala dramatická scéna. Starší muž, který nešťastně spadl dovnitř, bojoval o život. Zraněný, zaklíněný a vyčerpaný už téměř neměl sílu ani volat.

Přivázali ho lanem

Děti bez váhání běžely pro dospělé. „Vyproštění vlastními silami však nebylo možné, proto okamžitě vytočili tísňovou linku. Jeden z dospělých mezitím přinesl lano, aby zajistil, že se muž znovu nepotopí do špinavé vody,“ líčila mluvčí hasičů Kamila Langerová, kteří okamžitě vyrazili k jímce.

Video Video se připravuje ... Muže uvězněného v jímce v Ostravě zachránily děti HZS MSK

Muž v ní ležel téměř 45 minut. Spadl do ní po hlavě, utržil několik hlubokých řezných ran od ostrých hran, a jen díky tomu, že se dokázal otočit a udržet hlavu nad vodou, měl šanci přežít. A především díky tomu, že jeho volání zaslechly tři pozorné děti…

Záchranáři si ho po příjezdu převzali do péče. Děti tak odvrátily tragédii a ukázaly, že odvaha nezná věk. Náměstek moravskoslezských hasičů Martin Nekula nejmenšímu Erikovi, který teprve půjde do školy, řekl: „Neumíš číst a psát, důležité však je, že umíš zachraňovat lidi. Ostatní se naučíš, ale zachraňovat lidi, to musí být v tobě. A to v tobě je.“