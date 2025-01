Hrůzná smrt matky s dcerkou v Hostinném na Trutnovsku: Policie případ odložila

Policie odložila případ úmrtí dítěte v bytě v Hostinném na Trutnovsku ze začátku září, který začala vyšetřovat jako usmrcení z nedbalosti. Ze znaleckého posudku vyplynulo, že osmapadesátiletý muž nebyl tehdy příčetný, informovala ve čtvrtek na webu policejní mluvčí Iva Kormošová.

Dívka zemřela zřejmě na dehydrataci. V bytě s ní ještě zemřela dvaačtyřicetiletá žena, která zřejmě podlehla nemoci. Kriminalisté se zabývali případnou vinou muže, zda bylo v jeho schopnostech úmrtí dítěte zabránit. Pokud by se prokázala jeho vina, hrozilo by mu až šest let vězení.

„Krátce před Vánoci vrchní komisař případ odložil, protože ze znaleckého posudku z odvětví psychiatrie vyplynulo, že 58letý muž nebyl v rozhodné době příčetný,“ uvedla Kormošová.

Mrtvá žena a dítě byly nalezeny v bytě na sídlišti v Hostinném 6. září. V bytě byl také muž, který následně skončil na psychiatrické klinice královéhradecké fakultní nemocnice.

Výsledky toxikologického zkoumání u obou zemřelých byly podle policie negativní. Již dříve policie s odkazem na provedenou pitvu zemřelých uvedla, že na jejich tělech nebyly známky násilí.