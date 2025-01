Sexuální delikvent zavolal policii k mrtvé ženě ukryté v lese: Pro nedostatek důkazů ho propustili

Opravdu morbidní záležitost. Tak by se dal popsat zločin, který vyšetřují policisté z New Jersey. Šestačtyřicetiletý Američan těsně před Vánoci během túry objevil v lednici tělo neznámé, potetované ženy. Nálezce ale vůbec nebyl tak nevinný, jak by se mohlo zdát.

V sobotu 21. prosince, několik dní před Štědrým dnem, obdržela policie ve státě New Jersey obzvláště podivné telefonní oznámení. Volající se představil jako John Tyrrell a strážníkům sdělil, že během procházky v lesích objevil v lednici mrtvolu.

Jakmile policisté dorazili do lesů Belleplain State Forest, chtěli po Tyrrellovi pochopitelně více informací. Ten však nápomocný nebyl. Odmítl poskytnout otisky prstů a odevzdat mobilní telefon. Mužům zákona se jeho chování zdálo velmi podezřelé, a proto Tyrrella zatkli a vzápětí obvinili z maření vyšetřování.

„Pan Tyrrell mohl udělat vše pro spolupráci, ale neučinil tak. Jeden by si myslel, že pokud by něco takového objevil a vše, co říká, byla pravda, udělal by vše pro to, aby s policií spolupracoval," vyjadřil se k vyšetřování asistent prokurátora pro The Press of Atlantic City.

Poté vyšlo najevo, že Tyrrell je registrovaným sexuálním delikventem. V roce 2012 byl propuštěn z vězení, kde strávil devět let za znásilnění. V mžiku se z něj stal hlavní podezřelý. On však vinu popírá a tvrdí, že je pouhým svědkem. Stojí si také za tím, že ho s vraždou nespojují žádné důkazy. Prokurátoři ho právě pro nedostatek důkazů propustili.

Policie nyní prosí veřejnost o pomoc s identifikací oběti. Mělo by se jednat buď o bělošku, nebo Hispánku měřící 155 centimetrů. Poznávacím znamením jsou dvě velká tetování v oblasti zad. Na místě se spolu s ostatky našla také jóga podložka a náhrdelník.