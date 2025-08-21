Startuje 51. ročník Země živitelky, dorazí i Pavel? Agrosalon vstupuje do »nové éry«
51. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka začíná 21. srpna, letošním podtitulem je „NOVÁ ÉRA“. A Blesk bude u toho. Moderátorka Bára Holá v Epicentru, tentokrát přímo z výstaviště v Českých Budějovicích, přivítá dva hosty. Prezidentku Potravinářské komory České republiky Danu Večeřovou a Šéfa Ovocnářské unie České republiky je Martina Ludvíka. Očekává se i účast prezidenta Petra Pavla. Potvrzena je již účast premiéra Petra Fialy (ODS) a několika členů jeho vlády.
- 51. ročník agrosalonu bude na Výstavišti v Českých Budějovicích probíhat od 21.8. do 26. 8. 2025.
- Země živitelka je nejnavštěvovanější zemědělský veletrh s mezinárodní účastí vystavovatelů. Deník Blesk je jedním z mediálních partnerů oblíbeného agrosalonu.
- Návštěvníci se můžou těšit na novinky všech zemědělských oborů, bohatý program na předvadišti, v pavilonech, Dětském zemědělském světě i v Pivovarské zahradě. Atraktivní program je připraven i pro odbornou veřejnost.
Na Zemi živitelce byl pravidelným účastníkem i minulý prezident Miloš Zeman. Nyn íse očekává i účast Petra Pavla, není však zatím jisté, kdy. „Případnou účast prezidenta republiky na Zemi živitelce budeme včas avizovat,“ uvedl pro Blesk tiskový mluvčí Filip Platoš.
Loni Pavel na agrosalonu nechyběl, dorazil tehdy i s první dámou Evou Pavlovou, která však aktuálně trpí nachlazením a vynechala tento týden setkání se startupisty na zámku v Lánech.
Potvrzena je účast premiéra Petra Fialy a logicky i hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby (oba ODS). Fiala i s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) navštíví expozice hospodářských zvířat a firem v rámci sekce Smart Farming.
Tematicky se agrosalon tentokrát zaměří mj. na novou éru zemědělství, která spočívá v dalším posilování odborného programu, představování nejmodernějších trendů v agrárním sektoru, jako je precizní zemědělství, udržitelná řešení apod., a na novou éru výstaviště, tj. představení plánovaných investic a rozvoj celého výstavního areálu.
„Mezinárodní výstava Země živitelka vstupuje do druhé padesátky. Jsem velmi rád, že ji letos navštíví i eurokomisař pro zemědělství Christophe Hansen. Bude tak mít příležitost projít si naši největší a nejvýznamnější akci zaměřenou na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory, ale bude to i příležitost představit mu specifika českého zemědělství. Letošní podtitul agrosalonu Nová éra shrnuje vlastně to, co každoročně na Živitelku přiláká přes sto tisíc odborníků i laiků, a to prezentace nejnovějších trendů, inovací a poznatků v zemědělství, propagace českých potravin a vzdělávání v našem oboru,“ uvedl v tiskové zprávě ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).
Ceny potravin i úroda
S prezidentkou Potravinářské komory Danou Večeřovou se v rozhovoru pro pořad Epicentrum na Blesk.cz zaměříme především na vývoje cen potravin. Více než polovina Čechů v uplynulém roce totiž omezila nákup potravin, a to kvůli jejich cenám. Ty se zvyšovaly rychleji, než byl průměrný nárůst v Evropské unii. Proč tomu tak je a jak to bude dál? Zeptáme se za vás.
Se šéfem Ovocnářské unie ČR probereme, jaká byla letošní úroda, sklizeň i to co české ovocnáře v současné chvíli trápí nejvíce.
Očkování pod tlakem? Nová strategie vzbuzuje velké obavy! – Adriana Čipižáková (paralelne) 😃