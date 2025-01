Další hrůza po útoku v New Orleans: Přestřelka u oblíbeného klubu!

Zraněno bylo šest žen a čtyři muži. Policie očekává, že se všichni zotaví. Podle policie na skupinu lidí ve věku 16 až 20 let stříleli tři až čtyři muži. Motiv útoku policie vyšetřuje, terorismus ale v tuto chvíli vyloučila.

Incident se stal jen několik hodin po útoku v New Orleans, kde pachatel inspirovaný teroristickou organizací Islámský stát (IS) přejel pickupem a zabil takto 15 lidí a další zranil. Úřady se nyní snaží zjistit, zda mohlo krveprolití v New Orleans souviset s výbuchem vozu automobilky Tesla před hotelem nastupujícího prezidenta Donalda Trumpa v Las Vegas. Při tomto incidentu zahynul řidič a dalších sedm osob bylo zraněno.