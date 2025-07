Prodali svůj byt v Praze a dva činžáky a za tři milióny korun koupili zdevastovaný zámek v Nemilkově na Klatovsku. „S nápadem koupit sídlo na venkově přišel manžel. Byl realitní makléř a sběratel starožitností. Já jsem zase bývalá trenérka plavecké reprezentace. Nejsme žádní stavitelé,“ řekla Markéta.

Krušné začátky

Začátky v Nemilkově byly těžké. „Rok a půl jsme bydleli v jedné místnosti v 1. patře, kde byla kamna. Když jsme tady chtěli poprvé přespat, byly tam 3 stupně Celsia. Po týdenním topení jsme teplotu vytáhli na 13 stupňů. Mýt jsme se chodili do rybníka. Když to bylo potřeba, tak jsme se jeli do Sušice do bazénu,“ vzpomínal na krušné začátky Michal.

Zámek dříve patřil zemědělskému družstvu a tak byl v žalostném stavu. „Dva roky jsme vyklízeli nepořádek. Mezitím jsme si v západním křídle zařídili byt a pokračovali s rekonstrukcí. Hlavně jsme udělali novou střechu. Nejvíce nám dala zabrat podlaha napadená dřevomorkou. Udělali jsme stropy ve všech místnostech a nakonec přišel na řadu taneční sál,“ popsal Michal. Do zámku už investovali 20 miliónů korun.

Do tanečního sálu na mše

Taneční sál je velkou raritou. Nachází se zde výklenek krytý dveřmi, který sloužil jako kaple. „Je v něm oltářová výmalba. Nemilkov nemá kostel, takže místní sem chodili na nedělní mše,“ řekla Markéta.

Restaurátorka Karin Artouni zde objevila nástěnné barokní malby, které byly přetřené vrstvami nátěrů. „Ty se odstranily. Omítky se zbytky květinové výmalby se musely zafixovat, vyztužit, vytmelit a některé domalovat,“ řekla Artouni.

Přístupný veřejnosti

Zámek má 25 místností. Panské sídlo manželé zpřístupnili veřejnosti. „Prohlídky jsou každý den. Jsou orientovány na poslední majitele Schreinery. Ti zde žili po čtyři generace a jako Němci byli po válce odsunuti. Ve Švýcarsku žije paní, které tehdy bylo 8 let. Nemluví s námi, i když jsme se jí snažili kontaktovat. Chtěli jsme zjistit, jak tehdy vypadaly interiéry, abychom je mohli stejně zařídit,“ uvedla Markéta.

Během prázdnin jsou prohlídky každý den od 10 do 16 hodin. Dospělí zaplatí 150 korun, důchodci 100 a děti od 6 let 50 Kč.

Bohatá historie

První písemná zmínka o panství je z roku 1384, kdy zde stála gotická tvrz. Podle archeologů ale historie tohoto místa sahá až do roku 1270, což potvrzují nalezené mince.

V 16. století se část tvrze přestavěla na renesanční zámek a v 18. století se rozšířil o barokní křídlo. V roce 1798 panství koupil německý rod Schreinerů. Ti zde žili až do konce 2. světové války, kdy byli odsunuti. Zámek poté patřil JZD a zpustl. Roku 2016 ho koupili manželé Kaplanovi.

