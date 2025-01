V bytě v Trutnově našli mrtvou Aničku (†21) a oběšeného Davida, mladík zemřel v nemocnici

Na tragédii upozornila všímavá žena. Zahlédla v protějším okně oběšenou postavu a zalarmovala policisty. Těm se po příjezdu do bytu naskytl děsivý pohled. Mrtvá, podle informací blesku ubodaná mladá dívka, Anička. A ve vedlejší místnosti visel její přítel, David.

Toho se ještě podařilo resuscitovat, v kritickém stavu skončil v nemocnici. Svůj boj o život ale prohrál. „Na Silvestra večer muž zemřel,“ sdělila policejní mluvčí Karolína Macháčková. Vyšetřování dle ní vede k závěru, že pachatelem byl on.

„Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda, kterého se dle prvotních informací měl dopustit vůči ženě nalezený muž v bytě,“ uvedla již v počátcích vyšetřování policejní mluvčí Šárka Pižlová. Přesnou příčinu smrti oběti objasní soudní pitva.

Známí páru spekulují, že motivem mohla být žárlivost či msta. Na sociální síti se vyjádřil i Davidův otec. „To co se stalo a to co udělal můj syn, je hodně špatný, to se nemělo stát. Mrzí mě to a bolí mě to za oba dva,“ napsal po synově úmrtí. Policisté teď případ nejspíše odloží.