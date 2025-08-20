Smrt vězně ve Valdicích šetří GIBS: Kolaps po zásahu taserem!

Valdická věznice.
Valdická věznice.  (Autor: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR)
Autor: rv - 
20. srpna 2025
20:50

Incident, při němž zemřel jeden z vězňů, se odehrál ve valdické věznici na Jičínsku. Odsouzený muž tady napadl spoluvězně a pak i dozorce. Při zásahu zkolaboval, později zemřel. Případ si převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

Na pomoc vězni, který zkolaboval, vyjížděli ve středu záchranáři. Vzlétl i vrtulník, ten se ale na základnu vracel prázdný. Pacientovi už nebylo pomoci. Podle informací Blesk.cz se údajně mělo jednat o muže, který seděl za najíždění autem do lidí a poté do policistů. Odpykával si tak mnohaletý trest za pokus vraždy. 

„Mohu potvrdit úmrtí vězněné osoby ve věznici Valdice. Příčina úmrtí je aktuálně předmětem šetření. Ihned po kolapsu byla vězni poskytnuta okamžitá první pomoc jak ze strany příslušníků vězeňské služby, tak službu konajícího lékaře,“ uvedla pro CNN Prima NEWS mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová.

Zemřelý měl údajně zaútočit na spoluvězně, poté i na dozorce. Ti se ho snažili zpacifikovat i za použití taseru. Zda byl příčinou smrti odsouzeného elektrický výboj, určí nařízená soudní pitva. Případem se nyní zabývá GIBS, blíže se k věci ale zatím vyjadřovat nebude.

Video  Loňský zátah ve valdické věznici na Jičínsku.  - Aktu.cz
Video se připravuje ...

Témata:
smrtzáchranářizásahvězeňodsouzenýtaserkrálovéhradecký krajzpacifikovaliGIBSVězeňská služba České republikyokres JičínValdice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Právě se stalo
Další články
Články odjinud