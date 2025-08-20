Smrt vězně ve Valdicích šetří GIBS: Kolaps po zásahu taserem!
Incident, při němž zemřel jeden z vězňů, se odehrál ve valdické věznici na Jičínsku. Odsouzený muž tady napadl spoluvězně a pak i dozorce. Při zásahu zkolaboval, později zemřel. Případ si převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).
Na pomoc vězni, který zkolaboval, vyjížděli ve středu záchranáři. Vzlétl i vrtulník, ten se ale na základnu vracel prázdný. Pacientovi už nebylo pomoci. Podle informací Blesk.cz se údajně mělo jednat o muže, který seděl za najíždění autem do lidí a poté do policistů. Odpykával si tak mnohaletý trest za pokus vraždy.
„Mohu potvrdit úmrtí vězněné osoby ve věznici Valdice. Příčina úmrtí je aktuálně předmětem šetření. Ihned po kolapsu byla vězni poskytnuta okamžitá první pomoc jak ze strany příslušníků vězeňské služby, tak službu konajícího lékaře,“ uvedla pro CNN Prima NEWS mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová.
Zemřelý měl údajně zaútočit na spoluvězně, poté i na dozorce. Ti se ho snažili zpacifikovat i za použití taseru. Zda byl příčinou smrti odsouzeného elektrický výboj, určí nařízená soudní pitva. Případem se nyní zabývá GIBS, blíže se k věci ale zatím vyjadřovat nebude.
