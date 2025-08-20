Incident, za který bude Hošková pykat pobytem za mřížemi, se odehrál loni 10. října v noci v centru Znojma. S Radkou N. se dostala do slovního konfliktu, který se záhy změnil v loupežné přepadení. Obžalované měla pomáhat i její známá. Poté, co napadenou srazily k zemi a obraly o ledvinku s mobilem, vzaly nohy na ramena.
U soudu Hošková tvrdila, že šlo o žárlivost, Radka N. měla prý nalévat alkohol jejímu partnerovi, což ji naštvalo. Kamerový záznam z místa činu stejně jako svědci ale její obhajobu vyvrátili. „Obžalovaná ženě dala ránu, Kateřina G. ji navíc kopla do úst. Ledvinku z ní tahaly násilím,“ citovala ze spisu soudkyně Šárka Dufková.
Za taxi platila padělatou tisícovkou
Sedmkrát trestané ženě přitížilo, že navíc při jízdě taxi zaplatila falešnou tisícikorunou, čímž spáchala další trestný čin. „Cenu jízdy v částce 730 Kč zaplatila bankovkou nominální hodnoty 1 000 Kč, sériového čísla G 46 475844, rok 2008, kterou vytáhla z kapsy kalhot a omlouvala se předem řidičce, že je vypraná, že ji má usušit,“ citovala soudkyně ze spisu. Odborná expertíza potvrdila padělek.
Žena se však proti červnovému verdiktu soudu ve Znojmě odvolala. „Stěží lze najít jakoukoliv polehčující okolnost. Obžalovaná je recidivistkou, trestána byla mimo jiné za krádeže, padělání a pozměnění peněz či ohrožení mravní výchovy dítěte,“ uvedla soudkyně Dufková. Senát odvolání zamítl, rozsudek je pravomocný.
