Drama se odehrálo loni 24. září na okraji Břeclavi. Jakmile směnárníci v 18 hodin zamkli svůj kiosek a chtěli odnést peníze, napadli je podle obžaloby maskovaní lupiči. Vzduchem zazněly výstřely a směnárníci i jeden z lupičů skončili v krvi.



Sledovačka přes dva státy

Cizinci poté naskočili do auta a ujížděli do Rakouska. Jeden ze směnárníků, ale přivolal policisty, kteří lupiče začali okamžitě pronásledovat, a to i na rakouském území. Navíc se k českým strážcům zákona přidali i jejich tamní kolegové.

„V 18:20 policisté zatarasili lupičům cestu a dva se vzdali. Ten třetí unikal až do 19:40, když byl zadržen až po použití slzotvorných prostředků,“ řekl státní zástupce Ivan Hrazdíra.



Absurdní výmluvy

Gruzínci před soudem vinu jednoznačně odmítají a tvrdí naprosto absurdní věci. „Do Břeclavi jsme nejeli loupit. Chtěli jsme jen navštívit město. Pak jsme tam chtěli nechat auto a vrátit se zpět do Polska vlakem. Pak by se pro něho někdo vrátil,“ tvrdil jeden z obžalovaných.

Když státního zástupce zajímalo, co vlastně v Břeclavi chtěli tak moc vidět, že kvůli tomu jeli napříč celou Českou republikou, odpověděl mu obžalovaný, že nádraží.



Báli se, aby se nenachladili

Zajímavé bylo i vysvětlení, proč měli Gruzínci masky na obličej. „Neměli jsme je kvůli loupeži, ale proto, že jsme v autě přespávali a měli obavu, abychom se v noci nenachladili,“ vysvětlil jeden z obžalovaných, což měli problém vydržet i oba jeho komplicové, kteří okamžitě sklonili hlavy a kousali se usilovně do rtů.

Ten stejný obžalovaný vzápětí tvrdil i to, že směnárníky nechtěl napadnout, jen se jich chtěl zeptat na cestu k nádraží, protože jim nefungovala navigace. Směnárník ho měl ale nečekaně napadnout a on se jen bránil. Vysvětlit už ale nedokázal, jak to, že jim navigace opět začala fungovat, když údajně hledali cestu do nemocnice.



Ani jeden z obžalovaných není nikde zaměstnán. Jeden byl podle svých slov souzen za krádež, druhý za únos a třetí tvrdí, že ještě nebyl trestán. Nyní jim hrozí až 12 let vězení.

