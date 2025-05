Alkohol loni v červnu zatemnil mozek dvěma kumpánům na Břeclavsku. Vzali vzduchovku a trefovali se do značek. Jenže měli značně vychýlenou mušku. Postřelili totiž dva chodce! Jednoho trefili do zad, dalšímu prostřelili levou plíci. Majitel zbraně Stanislav Jakubáč (29) za těžké ublížení na zdraví vyfasoval čtyři roky v base.

Žalobci se ale trest okresního soudu nelíbil a odvolal se. Navrhl Jakubáčovi za těžké ublížení na zdraví navýšit pobyt ve vězení a navíc zabavit všechny zbraně, které měl doma.

„Šlo o nebezpečný hazard,“ připustila ve středu předsedkyně odvolacího senátu Krajského soudu v Brně Monika Staniczková s tím, že postřelený se léčil téměř šest týdnů. Brněnský soud nakonec žalobci vyhověl jen napůl. Původní čtyřletý trest basy nezměnil, ale druhý požadavek žalobce akceptoval.

Zabavili všechny zbraně a střelivo

Státu tak propadlo 17 vzduchových a plynových zbraní a stovky nábojů a diabolek! „Moc mě to mrzí. Vůbec nevím, co nás to napadlo," řekl obžalovaný. Jeho kumpán vyvázl s podmínkou. Verdikt je pravomocný.

VIDEO: Zásah policistů na Smíchově