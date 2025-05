Muž se přiznal k vraždě známého (†39) na Jihlavsku: Vystřelil po opilecké rozepři!

Ze čtvrteční vraždy devětatřicetiletého muže v Kněžicích na Jihlavsku obvinila policie jeho známého, kterému je 48 let. Muži předtím pili alkohol, před střelbou v bytě mezi nimi pravděpodobně vznikl konflikt. Obviněný se k činu doznal a s kriminalisty spolupracoval. V případě prokázání viny mu hrozí vězení na 12 až 20 let. Vyplývá to z dnešní tiskové zprávy policie.