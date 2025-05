Vážná nehoda tří aut na Svitavsku: Jeden řidič zemřel

Při srážce tří aut u Višňárů, části Morašic na Svitavsku, zemřel v pátek 2. května dopoledne řidič jednoho z vozidel. Další byl se zraněním převezen do nemocnice. ČTK o tom informovala mluvčí krajské policie Dita Holečková.

Nehoda se stala před 8:00 na silnici z Morašic do Litomyšle. Řidič vozidla Nissan Pathfinder, který jel ve směru od obce Višňáry směrem na Litomyšl, přejel do protisměru a tam se střetl s osobním autem Nissan Qashqai. To následně narazilo do vozu jedoucího za ním.

„Řidič vozidla Nissan Qashqai při střetu utrpěl zranění neslučitelná se životem. Řidič vozidla Nissan Pathfinder byl převezen do nemocnice,“ uvedla Holečková. Pití alkoholu u dvou řidičů vyloučila dechová zkouška, u zemřelého byla nařízena pitva.

Při dopravních nehodách v Pardubickém kraji zemřeli letos v dubnu dva lidé, stejně jako loni v tomto období. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly šest životů.