Humpolec zabavil desítky zvířat v nevyhovujícím chovu: Stěhují se sovy, fretky i nosál
Humpolec na Pelhřimovsku minulý týden zabavil přes 100 zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná. Ve spolupráci s policií a Českou inspekcí životního prostředí město z chovu odvezlo především drobná zvířata, zůstává v něm dvacítka šelem, které není kam umístit.
Mluvčí humpolecké radnice Jiří Aujezdský řekl, že chov byl problematický delší dobu, proto radnice kvůli možnému týrání zvířat podala v lednu trestní oznámení. „Na základě veterinárních kontrol, které tam probíhají pravidelně, se teď věci daly víc do pohybu,“ řekl Aujezdský. Do záchranných stanic město umístilo 108 zvířat, hlavně sovy a další druhy dravců, dále fretky, nutrie, lišky, mývala či nosála.
„V chovu se nadále v nevyhovujících podmínkách nachází 16 tygrů ussurijských, dva lvi a dvě pumy americké. Pro tato zvířata v současné době neexistují volné kapacity pro jejich umístění. O řešení situace s umístěním velkých kočkovitých šelem dlouhodobě jednáme s ministerstvem životního prostředí,“ dodal Aujezdský.
Ministerstvo životního prostředí je s Humpolcem v kontaktu, potvrdila jeho mluvčí Veronika Krejčí. „Kolegům z Humpolce jsme opakovaně nabízeli spolupráci a dostali od ministerstva životního prostředí informaci, že kapacity, byť v omezené míře, k dispozici jsou,“ řekla mluvčí.
Aujezdský řekl, že město varovalo školy před návštěvou zařízení v Kletečné. „Město Humpolec prostřednictvím oddělení školství informovalo všechny mateřské a základní školy na území obce s rozšířenou působností Humpolec, aby z bezpečnostních důvodů nenavštěvovaly zookoutek v Kletečné,“ uvedl.
Vhodné stanice pro zabavené šelmy v Česku chybí. Tygr ussurijský zabavený na jaře z nelegálního chovu na Vsetínsku našel dočasné útočiště v Zoologické zahradě v Liberci. V září se zřejmě přesune do záchranné stanice v Nizozemsku. Na mezery v chovu nebezpečných zvířat, které umožňují obcházení zákona, poukázal začátkem srpna incident v Zooparku ve Zvoli u Prahy, odkud utekl z klece lev a policie ho zastřelila. Zoopark ve Zvoli funguje tři roky bez řádného povolení.
.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.