Strašné obrázky z Plaňan: Kachny pozabíjel „klobásový jed“
Desítky bezvládných kachen našli lidé na vesnickém rybníčku ve středočeských Plaňanech. Vodní ptáci se otrávili smrtelně jedovatým botulotoxinem. Zachránit se podařilo jen pět zvířat, o ty pečují v záchranné stanici Huslík.
Ochránce přírody zalarmovala místní žena. Znepokojily ji podivně se chovající kachny na vesnickém rybníčku. Ptáci byli bezvládní, apatičtí, jednu z kachen se marně pokoušely děti krmit. Myslely, že je zesláblá, jenže na vině byl zákeřný klobásový jed, botulotoxin.
Zákeřný jed
„Asi deset kachen se podařilo odchytit a zhruba polovina vypadá, že snad bude na dobré cestě. Ostatní jsou zcela bezvládné,“ popsali zvířecí záchranáři se stanice Huslík. Otravu nakonec zaplatily životem dvě až tři desítky ptáků.
Pouhých pět kusů přežilo. „Dáváme je teď dohromady,“ potvrdil po Blesk.cz Luboš Vaněk ze záchranné stanice na Huslíku. Uvedl též, že s obdobnými otravami se ochránci setkávají u vodních ptáků, jakými jsou kachny, labutě či lysky, každoročně.
Nebezpečí bahnitých rybníčků
„Je to hlavně na takových těch zabahněných návesních rybníčcích, kde splašková voda z domů teče přímo do melioračních kanálů nebo potůčků, které ústí do rybníčků. Tam se to pak vše usazuje, a v teplé, neokysličované vodě se tvoří botulotoxin,“ popsal Vaněk.
Na klobásový jed, jednu z nejúčinnějších látek na světě, pak tragicky doplatí vodní ptactvo. I když šance tu i tak je. „Pokud je to ale zachycené včas. Když se k nám zasažení ptáci dostanou, proléváme je rehydratačním roztokem s vitamíny B. To pomáhá, a během tří, čtyř dnů jsou ptáci v dobrém stavu a začínají přijímat potravu,“ popsal ochránce.
Opravdu důležité ale je, aby se pomoc k otráveným zvířatům dostala včas. „Čím dříve se to podchytí, tím větší šanci mají. Pokud už jsou bezvládná a plavou na hladině jak bójky, tak ta šance už je mizivá,“ doplnil ochránce. Případem se zabývá i veterinární správa.
