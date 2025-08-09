„Náš Argo měl 10 let, ještě nebyl jeho čas,“ hořekuje starší paní, donedávna šťastná majitelka německého ovčáka. „Minulý týden večer začal zvracet, lehl si na trávu. Břicho se mu nafouklo. Do hodiny byl konec,“ klopí zrak.
Jednomu muži někdo otrávil rotvajlera ve Sluneční ulici. Do hovoru mu nebylo. „To nemá cenu něco říkat,“ hlesl jen.
Byl to fridex?
Pustou Polom teď obchází strach. Všichni mrtví psi byli hlídači na zahradách a k incidentům docházelo navečer. Travič jim asi hodil návnadu přes plot a dál kráčel jakoby nic.
Příznaky, které vedly ke smrti psů, byly vždy stejné. Tedy náhlá malátnost, slinivost, nafouklé břicho, snaha dávení a svalová atrofie. „Po obci se nejvíce mluví o klobásásch napuštěných fridexem,“ krčí rameny paní Zuzana, která sama vlastní velkého psa. „Taky se bojím,“ uzavřela.
K případu se nikdo příliš nechce vyjadřovat. „Tady má psa v podstatě každý. Nechce poutat pozornost na toho svého. Teď na ty otravy upozornila obec, tak je pár dní klid, ale co když to začne zase? Nikdo nemá dobrý pocit, je tu taková zvláštní atmosféra,“ dodala pejskařka Zuzana.
Obec varuje
Starosta Vladimír Grussmann se k případu vyjadřovat příliš nechtěl, odkázal jen na oficiální varování obce. „Žádáme obyvatele Pusté Polomi o bdělost. Po konzultaci s PČR ihned nahlásit úhyn psů včetně doložení lékařského nebo pitevního nálezu,“ uvedl úřad.
Policie do obce zatím nepřijela. „Čekala jsem, že nás budou obcházet, přijde hlídka, když to lidé hlásí na obec, ale zatím nic,“ podotkla paní Zuzana. Blesk ale zjistil, že radnice na policii nic nenahlásila!
„Policie ohledně udajneho traveni psu v Puste Polomi neeviduje zadne oznameni,“ uvedl policista Jan Segsulka.
