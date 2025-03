Dvě desítky mrtvých zvířat ve Štětí: Hrůzné týrání přežili jen dva kozli a dva psi!

Chov Hany K. kontrolovala krajská veterinární správa opakovaně, o tom, že tam zvířata žijí v naprosto nevhodných podmínkách, věděli inspektoři i úředníci minimálně od roku 2022. Už tehdy z místa odebrali deset koček s koťaty a tři psy.

Zachránění kozlíci se teď zotavují v útulku Psí domov v Řepnici na Litoměřicku | Jana Ulrichová

Čím dál horší

Chovatelka tehdy dostala pokutu 15 000 korun, a i když se odvolala, o zvířata definitivně přišla. Pořídila si ale nová. „Už tehdy to tam bylo strašné. Všude nepořádek, zvířata tam hynula hlady a žízní. V roce 2023 jsme tam jeli znovu, bylo to ještě horší. Brali jsme od ní k nám do útulku opět psy a kočky. Teď jsme od ní přijali zvířata už potřetí,“ řekla Miluše Maskulanisová, spolumajitelka útulku Psí domov v Řepnici.

Takhle to v chovu vypadalo v letech 2022 a 2023 | Psí domov Řepnice

Mrtvé ovce i králíci

Tentokrát už ale nebylo moc co zachraňovat. Přežili jen dva kozlíci a dva psi, zbylé dvě desítky zvířat uhynuly. „Na místě bylo nalezeno přes 20 pozůstatků různých zvířat. V kupě slámy se nacházely zbytky tří uhynulých ovcí a asi sedmi králíků. Další nejméně čtyři kosterní pozůstatky malých přežvýkavců byly v prostorách chovu, kde bylo nalezeno i množství kosterních pozůstatků drůbeže, v králikárně pak 2 slepice, králík a 2 morčata,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Trestní oznámení

Zástupci krajské veterinární správy proto podali na majitelku zvířat trestní oznámení za zanedbání péče a chov většího počtu zvířat v nevhodných podmínkách. Případem se už zabývá policie. Kromě porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání zjistili inspektoři také porušení veterinárního zákona. Tyrance za to vyměří pokutu.

V tomto prostředí zvířata žila a umírala | Krajská veterinární správa

Už se zotavují

Zachránění psi Rambo a Fazolka a kozlíci Čenda a Venda se teď zotavují v řepnickém útulku. Jeden z kozlů měl vážně zraněnou nohu, podařilo se mu ji už ale vyléčit. Psi byli vychrtlí a velmi apatičtí. „Vůbec nebyli veselí. Zajímalo je jen jídlo,“ popsala Miluše Maskulanisová s tím, že i oni už se ale spravili jak po fyzické, tak i po psychické stránce. K adopci zatím nejsou, o jejich osudu teprve úřady rozhodnou.