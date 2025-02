Méďa a Bubí byli podvyživení, plní svrabu a plísně. Úřady je odebraly a hledají domovy na dožití

Prostředí, ve kterém zřejmě bez jakéhokoli zájmu žili, oba labradory poznamenalo. Neznali výchovu, neuměli chodit na vodítku, nebyli socializovaní. „Všeho se báli. Báli se jít do domu, skákali tam do zdi,“ řekla Ludmila Dědečková, která má teď oba u sebe doma v Liberci.

Méďa a Bubí se svou dočasnou paničkou Ludmilou Dědečkovou. | Jana Ulrichová

Už se lepší

Méďa a Bubí mají i řadu zdravotních problémů, protože zřejmě nikdy předtím neviděli veterináře. „Byli vyhublí, měli svrab, plísně a zánět v uších, kvůli kterému oba hůře slyší. Méďa má zvětšené srdce a vodu na plicích, což stále léčíme,“ řekla paní Ludmila s tím, že starší Bubí je na tom lépe. Lepší se už i jejich psychika. „Jsou to vlastně zlatíčka, jen se na ně nesmí zvýšit hlas. To pak jdou hned do lehu, bojí se. Nikdy ale nezaútočí,“ dodala s tím, že když k nim člověk přistupuje s trpělivostí, stokrát mu to vrátí svou láskou a oddaností.

V takovémto stavu se labradoři dostali do útulku. | Psí útulek Bouchalka

Velký silák

Oba psi se už zotavili natolik, že mohou odejít do nových domovů. Méďa je velký silák, utáhnout ho na vodítku není snadné. Hodil by se proto spíše k lidem středního věku, kteří by ho zvládli fyzicky, zároveň ale budou laskaví a trpěliví. „Nejlepší by pro něj byla zahrada s přístupem dovnitř. Bude potřebovat čas, aby pochopil, že mu nikdo neublíží, že může jít do domu bez obav,“ řekla Ludmila.

Umí na vodítku

Starší Bubí je na tom o trochu lépe. „Je takový šťastnější, umí už i chodit na vodítku, potřebuje jen trochu přitáhnout,“ řekla dočaskářka s tím, že by mohl jít i k mladším i starším lidem. Ani péče o Bubího nebude tak náročná, měsíčně vyjde kolem pětistovky za kloubní výživu a vitamíny na srst, o kterou je třeba se stále starat. Péče o Méďu bude finančně náročnější, protože bude zřejmě doživotně brát léky na srdce. Budoucí majitelé musí počítat s částkou kolem 2000 korun měsíčně.

Bubí si užívá dosud nepoznané lásky. | Jana Ulrichová

Každý zvlášť

Méďa a Bubí na sobě nejsou závislí, do nových domovů proto mohou odejít každý zvlášť. ,Bubí potřebuje více pohybu, Méďa naopak více klidu a žádné schody, protože ty nezvládá, bojí se jich. K ostatním zvířatům jsou přátelští, neublíží jiným psům ani kočkám. Zájemci, kteří by jim chtěli nabídnout domov, mohou kontaktovat spolek Psí senioři v nouzi na telefonním čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.