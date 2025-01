Místo důstojného dožití zvířata hladověla ve výkalech a harampádí. Soud potrestal šéfku hospicu!

Lenka Pelinková chovala zvířata v otřesných podmínkách, což potvrdil i soud. Zejména ta, která byla v domě, žila ve vlastních výkalech a moči, provozovatelka jim nezajistila ani vhodné krmení a napájení, „Nejméně devět zvířat, která byla v extrémně špatné kondici, tím ohrozila na životě,“ uvedl soudce. Dodal, že zvířata se v domě nemohla ani dostatečně a bezpečně pohybovat, protože je držela v znečištěných zrezivělých klecích naskládaných na sobě.

Podmínka a zákaz

Podle soudce Tomáše Rejfeka nejednala Lenka Pelinková v přímém úmyslu. „Nebyla zjištěna zlá vůle. Nebyla vše schopna zvládnout, což si ale měla uvědomit,“ řekl. Potrestal ji proto 8 měsíční podmínkou s odkladem na 3 roky. Padly také dva zákazy činnosti, a to pětiletý pro právnickou osobu Domov na konci cesty, a šestiletý pro Lenku Pelinkovou jako fyzickou osobu. Znamená to, že nejenže nesmí provozovat Domov na konci cesty, ale nesmí se zapojit ani do činnosti žádného jiného spolku zabývajících se péčí o zvířata.

Tři se nedožili

Verdikt potěšil Simonu Štěpánkovou, zakladatelku spolku Pes nejvěrnější přítel, přijal do péče 11 psů odebraných z Domova na konci cesty. „Jsem ráda, že se konečně našel soudce, který dokázal takovéto jednání odsoudit a potrestat. Nic podobného jsem za deset let, co tuto práci dělám, nezažila. Těší mě zejména zákazy chovu, které padly. Pro nás to znamená, že zvířata, která jsme po odebrání přijali, mohou konečně odejít do nových domovů. Tři z nich se toho ale bohužel už nedožili,“ řekla.

Vinu odmitá

Rozsudek ještě není pravomocný. Lenka Pelinková se k němu nevyjádřila a od soudu rychle utekla. Vinná se ale necítila. Už dříve Blesk tlapkám řekla, že se o zvířata starala, jak nejlépe mohla, a že za jejich odebráním a jejím následným stíháním stojí jen osobní zášť.

Letité problémy

Podle zástupců veterinární správy byly problémy s Domovem na konci cesty už od roku 2019. Při kontrolách tam opakovaně zjišťovali porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání i veterinárního zákona. Lenka Pelinková jim všemožně kontroly znemožňovala, až si na ni nakonec v roce 2022 vyšlápli v doprovodu policie a úředníků. „Opět bylo zjištěno porušení obou zákonů. Na základě výsledku této kontroly bylo podáno trestní oznámení,“ uvedl tehdy mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer s tím, že zvířata byla odebrána.