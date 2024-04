Místo klidu na dožití podvyživená a zanedbaná zvířata. Šéfce psího hospicu hrozí 8 let za mřížemi

Původně to měl být azyl pro týraná zvířata. Teď provozovatelku psího hospice Domov na konci cesty Lenku Pelinkovou (46) navrhli policisté obžalovat za chov zvířat v nevhodných podmínkách. Hrozí jí až 8 let vězení. Zvířata jí úředníci už dříve odebrali.

Na to, že se Lence Pelinkové snaha o záchranu zvířat zvrtla, upozornila jako první Martina Tačnerová, která v ní v Lupenici na Rychnovsku umístila odebranou dogu. Domnívala se, že hospic funguje a zvířata včetně dogy Barušky se tam mají dobře. Po čase ale začala mít pochybnosti. Nelíbil se jí způsob, jakým provozovatelka azylu vybírá peníze, ani prostředí, kde zvířata žila. Veterinární inspektoři, na které se opakovaně obracela, jí nakonec dali za pravdu.

V tomto domě Lenka Pelinková provozovala Domov na konci cesty | Jana Ulrichová

Letité problémy

Podle mluvčího Státní veterinární správy Petra Majera začaly problémy s Domovem na konci cesty už v roce 2019. Při opakovaných kontrolách v roce 2020 zjistili inspektoři porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání i veterinárního zákona. V dalších dvou letech se chov nepodařilo kvůli obstrukcím zkontrolovat. Povedlo se to až v roce 2022, už za asistence policie a úředníků z Rychnova nad Kněžnou. „Opět bylo zjištěno porušení obou zákonů. Na základě výsledku této kontroly bylo podáno trestní oznámení,“ uvedl mluvčí. Úřady na základě toho v azylu odebraly a do náhradní péče umístily na tři desítky zvířat.

Lenka Pelinková ukázala Blesk tlapkám kotce, kde psi před odebráním žili | Jana Ulrichová

Pochybení nepřipouští

Lenka Pelinková, která spolek sloužící jako psí hospic založila v roce 2016, si ale žádné pochybení nepřipouští. „Brala jsem ze začátku jenom pejsky na dožití. Postupně sem ale chodili i problémoví psi, kteří nemohli žít v normální rodině. Byli divocí, kousaví,“ řekla reportérkám Blesk tlapek s tím, že v té době měla z pohledu veterinárních inspektorů vše v pořádku. Za problémy, které teď má, stojí podle ní pouze osobní zášť.

Přísný trest

Policisté případ vyšetřovali téměř rok, čekali na znalecké posudky. „Na začátku března případ ukončili návrhem na podání obžaloby proti 46leté ženě, která byla v prosinci loňského roku obviněna ze zločinu chov zvířat v nevhodných podmínkách,“ uvedla tisková mluvčí Iva Kormošová. Dodala, že ženě za to hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

V takovémto stavu byli psi, které přebral do péče spolek Pes nejvěrnější přítel, nemocní, zanedbaní, s nádory | Pes nejvěrnější přítel z. s.

V otevřené stodole

Zvířata žila v Domově na konci cesty ve stodole, na jejíž zastřešení vybírala Lenka Pelinková peníze. Nebyla tam vrata, jen plachta. Psi tam leželi na matracích, neměli ani boudy, neměli se kam schovat. V otevřené stodole živořila i doga Barunka, která tak nebyla v zimě nijak chráněná. Byla podvyživená, nemocná, v době kontroly veterinárních inspektorů neměla ani vodu. Poté, co zasáhly úřady, ji do své péče spolu s dalšími 10 psy, převzal spolek Pes nejvěrnější přítel.

V době, kdy Blesk tlapky Lenku Pelinkovou navštívily, už byli psi odvezení a azyl se vyklízel | Jana Ulrichová

Klece na palandě

Část zvířat žila v domě. Ani o ta ale nebylo dobře postaráno, jak vyplývá ze zprávy o kontrole Krajské veterinární správy, kterou Blesk tlapky získaly: „V prostoru u kuchyňské linky byly volně na podlaze skladovány dva plastové kbelíky se zbytky surovin z přípravy pokrmů. V části s dětskou palandou byly klece s chovanými psy postavené ve spodní části dětské palandy, která byla v době šetření zcela zarovnána krabicemi, plastovým umyvadlem a prádelním košem s hračkami a předměty osobní potřeby. Klece byly neudržované, zašpiněné, místy zrezivělé, textilie, které měli psi k dispozici, byly znečištěné výkaly a močí.“