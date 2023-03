Z psího hospicu dům plný odpadu. Snaha o záchranu zvířat se majitelce zvrtla, případ šetří policie

Lenka Pelinková založila spolek, který měl sloužit jako psí hospic, v roce 2016. Podle lidí z jejího okolí fungovala dobře, časem ale přestala péči o zvířata zvládat. To, že by dělala něco špatně, si ale nepřipouští. Tvrdí, že opakované kontroly veterinářů, které letos vyústily v odběr všech psů, byly cílené od lidí, kteří jí nepřejí a chtějí jí uškodit.

Část koček v azylu zůstala. | Jana Ulrichová

Začalo to dogou

Na to, že chov zvířat se provozovatelce azylu zvrhl, poukázala jako první Martina Tačnerová. „Před lety jsem sháněla umístění pro zachráněnou dogu. Tehdy se mi ozvala Lenka Pelinková s tím, že u ní mohu psa nechat,“ popsala s tím, že zpočátku bylo vše v pořádku. „Posílala fotky a videa, psala, jak je skvělá, jak se jí daří. Chtěli jsme jí najít nový domov, nakonec ale řekla, že si ji nechá. Věřila jsem, že se u ní bude mít dobře,“ dodala.

V době, kdy Blesk tlapky Lenku Pelinkovou navštívily, už byli psi odvezení a azyl se vyklízel. | Jana Ulrichová

První pochybnosti

Po čase ale začala mít Martina pochybnosti. „Začala vybírat peníze na stodolu. Ukázalo se, že tam nejsou vrata, že je tam jen plachta, psi jsou na pročůraných matracích, nemají ani boudy, neměli se kam schovat, jak zahřát. Šílenství,“ vysvětlila, proč pak opakovaně podala podnět krajské veterinární správě na prošetření chovu.

Osobní zášť?

Lenka Pelinková ale za vším vidí jen osobní zášť. To, že by zvířata u ní trpěla, odmítá. „Brala jsem ze začátku jenom pejsky na dožití. Postupně sem ale chodili pejsci s nějakým problémem, kteří nemohli žít v normální rodině. Byli to divocí, kousaví psi,“ řekla. Kontroly veterinárních inspektorů prý u ní probíhaly zpočátku bez problémů. „Jezdil sem pán, rozumný, říkal, co se mu líbí, co se mu nelíbí, co by se mělo změnit. Zřejmě se určitým lidem zdál moc hodný, takže mně sem začali posílat paní, které jen přemýšlely, co kde najdou. Ptaly se, jak dezinfikuju trávu ve výběhu, proč neutratím třínohého psa, proč venkovní kočky nemají každá svou misku,“ vylíčila.

Lenka Pelinková vzala reportérky k sobě na dvůr s tím, že nemá co skrývat. | Jana Ulrichová

Trestní oznámení

Podle mluvčího Státní veterinární správy Petra Majera začaly problémy s Domovem na konci cesty už v roce 2019. Při opakovaných kontrolách v roce 2020 zjistili inspektoři porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání i veterinárního zákona. V dalších dvou letech se chov nepodařilo kvůli obstrukcím ze strany majitelky zkontrolovat. Povedlo se to až v roce 2022, a to za asistence policie a úředníků z Rychnova nad Kněžnou. „Opět bylo zjištěno porušení obou zákonů. Na základě výsledku této kontroly bylo podáno trestní oznámení,“ uvedl mluvčí.

Takhle vypadali psi při odběru. | čtenáři

Zvířata odebrali

Úředníci na návrh veterinářů z místa odebrali a do náhradní péče umístili tři desítky psů včetně dogy Barunky od Martiny Tačnerové, a navíc i dvě kočky. Policie případ prověřuje jako chov v nevhodných podmínkách.