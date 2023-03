Další adopce v redakci Blesku: Kříženec Fin našel domov u moderátorky Epicentra Pavlíny

I když to zní jako klišé, byla to láska na první pohled. Když se redaktorka Blesku a moderátorka Epicentra Pavlína Horáková rozmýšlela nad pořízením psa, rozhodla se pro adopci. Do oka jí padl roztomilý kříženec Fin (asi 7 měsíců) z útulku spolku Anidef. Teď už se spolu sžívají v pražských Holešovicích.

Pavlína původně uvažovala o koupi psa s průkazem původu. „Mluvila jsem o tom s kolegy, zvažovala různé možnosti a nakonec jsem se rozhodla, že si vezmu pejska z útulku,“ řekla. Když si pak prohlížela fotografie zvířat, které jednotlivé útulky a záchranné spolky nabízely k adopci, padl jí do oka Fin z útulku spolku Anidef v Žimu na Teplicku.

Fin je roztomilý 7měsíční kříženec | Jana Ulrichová

Nezávazný výlet

Fin se jí líbil natolik, že se rozhodla jet na něj podívat. Měl to být jen nezávazný výlet. „Chtěla jsem vidět, jak to v útulku vypadá, jak to tam funguje. Koupila jsem nějaké granule, abych nepřijela s prázdnou, a vyrazila jsem. Říkala jsem si, že i když z toho nic nebude, bude to alespoň příjemný výlet,“ popsala.

Pavlína Horáková v útulku spolku Anidef, ze kterého si Fina adoptovala | archiv Pavlíny Horákové

Padli si do oka

S Finem si ale hned padli do oka. „Ptala jsem se ho, jestli by chtěl do Prahy, a on zakýval. Nevím, jestli to myslel vážně, ale je tady,“ řekla s úsměvem. Ve skutečnosti to ale tak jednoduché nebylo. Fina se spolek Anidef ujal poté, co ho jeho původní majitel odložil na veterině. Pejsek byl nemocný, v útulku ho proto museli napřed vyléčit. Zájemců o něj se přihlásilo více, spolek ale nakonec vybral jako nejvhodnější Pavlínu.

Nechce být sám

Teď už se druhý týden společně sžívají. Fin je velmi milý, přátelský, mazlivý. Baví ho vycházky, vše nové ho zajímá. Trpí ale separační úzkostí. Velmi těžce nese, když musí zůstat chvíli sám doma. „Řešíme to. O samotě štěká, takže trénujeme odcházení a návraty, aby věděl, že se nemusí bát, že se k němu vždycky vrátím,“ řekla Pavlína s tím, že žádné jiné problémy nemají.

Fin je milý, přátelský, všechno nové ho zajímá | Jana Ulrichová

Zbytečné obavy

Pavlína otevřeně přiznává, že zpočátku měla z adopce obavy. „Bála jsem se toho, že nebudu vědět, co má pejsek za sebou, že to s ním proto bude emočně náročné. Teď ale vidím, jak je šťastný a vděčný, že má dobrý domov. Oplácí to láskou, a to je největší odměna,“ řekla. „Všem, kteří mají tu možnost, adopci doporučuji. Udělají dobrý skutek, který přinese radost oběma stranám, pejskovi i pánovi,“ dodala.

Pavlína Horáková s Finem. Byla to láska na první pohled | Jana Ulrichová

Blesk fandí adopcím

Fin není zdaleka jediný pes, který našel nový domov u někoho z redakce Blesku. Adoptovaného pejska má i šéfredaktor Radek Lain, a to Bobinu z útulku v Řepnici. Reportérka Blesk tlapek Kateřina Bokrová Lang adoptovala už dva pejsky ze spolku Dočasky De De, její kolegyně Jana Ulrichová má přes spolek Pomoc německým boxerům adoptovanou slečnu Maggie. Editorka Blesk tlapek Tereza Malecká má tři adoptované kočky a redaktorka Alexandra Vetkovská kočičku a kocourka. Redaktor Ivan Hladík si ke svému jezevčíkovi adoptoval druhého z útulku v Ciboušově, dva adoptované pejsky má i fotografka Mária Rušinová a štěně z kauzy Vlasatice zase fotoprodukční Martina Pěčková.