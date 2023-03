Sagiho po 12 letech odložili do útulku. Najde čiperný psí senior ještě nový domov?

Mohl by se cítit zrazený, ale Sagi (12), kříženec dobrmana, to tak nevnímá. I když se ho jeho majitelé po 12 letech vzdali a odložili ho do útulku, je stále veselý, hravý a k lidem přátelský. Spolek Psí senioři v nouzi, který ho má nyní v péči, proto věří, že ještě najde nový domov.

Sagiho odvedli do útulku jeho majitelé, protože se už o něj nemohli starat. Krátkosrstý pes zvyklý žít s nimi uvnitř, zimu v kotci špatně snášel, proto si ho do dočasné péče převzal spolek Psí senioři v nouzi.

Sagi je hezký kříženec dobrmana | Jana Ulrichová

Hodný a hravý

Sagi je hodný, a stále ještě aktivní pes. „Dvanáct let by mu málokdo tipoval. Má rád vycházky, rád si hraje, miluje balonky. Klidně by mohl i na cvičák, uvítá prostě jakékoli aktivity,“ popsala předsedkyně spolku Psí senioři v nouzi Vendula Wolfová.

Sagi se svou dočaskářkou, ke které hned přilnul | Jana Ulrichová

Se zvířaty vychází

Na Sagim je vidět, že žil v rodině, že nebyl odstrčený někde na dvorku. Snáší manipulaci, rád se vozí v autě, vychází i s ostatními zvířaty. U své dočaskářky má za společnici fenku rotvajlera, se kterou vychází naprosto bez problémů, nereaguje ani na jiné psy. Může odejít i do rodiny, kde jsou větší, už rozumnější děti.

Do schodů ne

Sagi by se hodil k akčnějším lidem, do domu se zahrádkou nebo i do bytu. Je naprosto zdravý, má pouze trochu slabší zadní nohy, měl by proto dostávat kloubní výživu, a žít někde, kde je co nejméně schodů. „Rádi bychom, aby na něj měli noví majitelé dost času, aby nebyl osm hodin denně sám doma,“ řekla Vendula Wolfová.

Sagi je ještě velmi akční, rád si hraje, miluje míčky | Jana Ulrichová

Radost a vděk

Posláním spolku Psí senioři v nouzi je najít nové domovy i starším psům. Podle jeho předsedkyně není, čeho se bát. „Oni vědí, že přišla pomoc, a jsou za ni vděční. Je krásné sledovat, jak se zase radují ze života,“ řekla. Zájemci, kteří by chtěli zažít něco podobného se Sagim, mohou kontaktovat spolek telefonicky na čísle 776 666 258, případně mohou poslat zprávu prostřednictvím jejich facebookových stránek.